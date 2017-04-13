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    Джеррард станет главным тренером юношеской команды «Ливерпуля»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавит одну из юношеских команд английского клуба. Об этом заявил главный тренер красных Юрген Клопп.

    «Пока не было официального заявления, но я думаю, что могу сказать об этом сейчас. Джеррард отлично работает в академии, ему это нравится.

    Почти уверен, что со следующего сезона он станет главным тренером юношеской команды. Какой именно возраст он возьмет, станет известно, когда он сам захочет об этом заявить», – сказал Клопп.

    Напомним, Джеррард, выступавший за «Ливерпуль» в период с 1998 по 2015 год, работает в академии английского клуба с февраля 2017 года.

    Источник: Yahoo

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    13.04.2017 21:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 14 апреля 2017, 00:27

      В помощники себе его бери!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 13 апреля 2017, 21:38

      Хорошая новость.
      Многие сразу берут главные команды.

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