«Арсенал» намерен сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, чтобы сохранить его в команде

Руководство «Арсенала» намерено сделать нападающего Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, чтобы сохранить его в своем составе. По информации источника, лондонский клуб хочет предложить 28-летнему чилийцу контракт с недельным окладом в 300 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован «Манчестер Сити», готовый заплатить за игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.