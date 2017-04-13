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    «Арсенал» намерен сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, чтобы сохранить его в команде

    Руководство «Арсенала» намерено сделать нападающего Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, чтобы сохранить его в своем составе. По информации источника, лондонский клуб хочет предложить 28-летнему чилийцу контракт с недельным окладом в 300 тысяч фунтов стерлингов.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован «Манчестер Сити», готовый заплатить за игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    13.04.2017 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 13 апреля 2017, 21:19

      давай милион плати

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      besk 13 апреля 2017, 19:45

      Ему сейчас трофеи нужны, а не деньги! Не удержат его

      0
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