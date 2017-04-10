«Манчестер Сити» предлагает за Алексиса Санчеса 50 миллионов

«Манчестер Сити» продолжает активно обсуждать возможный переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает чилийское издание Cooperativa. «Горожане» на данный момент опережают своим предложением «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сумма сделки может составить 50 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист будет получать в новой команде 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Действующий контракт чилийца с лондонским клубом рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в английской Премьер-лиге 29 матчей, записав себе в актив 18 голов и восемь результативных передач.