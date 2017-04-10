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«Манчестер Сити» предлагает за Алексиса Санчеса 50 миллионов

10 апреля 2017, 08:41
7

«Манчестер Сити» продолжает активно обсуждать возможный переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает чилийское издание Cooperativa. «Горожане» на данный момент опережают своим предложением «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сумма сделки может составить 50 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист будет получать в новой команде 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Действующий контракт чилийца с лондонским клубом рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в английской Премьер-лиге 29 матчей, записав себе в актив 18 голов и восемь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Манчестер Сити Санчес Алексис
Комментарии (7)
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Munez89
1491804695
По нынешним расценкам и статистике самого игрока, 50 млн за него маловато, да и 200к в неделю тоже не особая прибавка к зарплате.. 75 млн сам трансфер и 240-255к зарплата, вот это достойный вариант и для Арсенала и для игрока))
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Leeds1023
1491809288
Нафига им ещё и Санчес? Просто тактика по ослаблению конкурентов? Заодно и хороших игроков убивают. Лучше б тренера сменили.
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giluxa1963
1491812670
бесятся с жиру проклятые буржуй всех раскулачить
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Den Bull
1491817879
Санчес можно сказать такой же как Агуэро, не понятно для чего им его покупать,если конечно Агуэро не собрался уходить.
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ruverzema29rus
1491843741
кроссовок один его столько стоит!!!
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