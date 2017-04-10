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    «Манчестер Сити» предлагает за Алексиса Санчеса 50 миллионов

    «Манчестер Сити» продолжает активно обсуждать возможный переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает чилийское издание Cooperativa. «Горожане» на данный момент опережают своим предложением «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сумма сделки может составить 50 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист будет получать в новой команде 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Действующий контракт чилийца с лондонским клубом рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в английской Премьер-лиге 29 матчей, записав себе в актив 18 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 08:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 апреля 2017, 20:02

      кроссовок один его столько стоит!!!

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 апреля 2017, 12:51

      Санчес можно сказать такой же как Агуэро, не понятно для чего им его покупать,если конечно Агуэро не собрался уходить.

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] > Den Bull 10 апреля 2017, 14:46

      Да и в плане дриблинга Санчес повыше уровнем, чем Агуэро...

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 апреля 2017, 11:24

      бесятся с жиру проклятые буржуй всех раскулачить

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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 10 апреля 2017, 10:28

      Нафига им ещё и Санчес? Просто тактика по ослаблению конкурентов? Заодно и хороших игроков убивают. Лучше б тренера сменили.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 апреля 2017, 09:11

      По нынешним расценкам и статистике самого игрока, 50 млн за него маловато, да и 200к в неделю тоже не особая прибавка к зарплате..
      75 млн сам трансфер и 240-255к зарплата, вот это достойный вариант и для Арсенала и для игрока))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Tigerss 10 апреля 2017, 10:11

      Ну я о том же, маловато за Санчеса

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