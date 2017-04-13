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    Комбаров: «Каррера называет нас воинами, потому что мы выходим на каждый матч как на войну»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» заявил, что московский клуб не боится сине-бело-голубых. Также футболист рассказал, почему главный тренер команды Массимо Каррера называет своих игроков воинами.

    — Каррера сделал фото с командой в самолете. Подписал: «Мои воины». Аленичев говорил: «Мои ребята». Есть разница?

    — Воины – как-то посолиднее звучит. Выходим на каждый матч как на небольшую войну. Вся команда играет с огромной самоотдачей, можно сказать — отважно. Наверное, поэтому Каррера и назвал нас воинами.

    — Чем силен «Спартак»?

    — Единством.

    — Чем опасен «Зенит»?

    — У них мощная атака. Данни действует опасно и тонко, создает много остроты впереди. Но мы не боимся, наоборот, ждем этой игры. Скорее бы уже. Подойдем к матчу в полной боевой готовности, разберем все действия «Зенита» и сыграем с ними в наш футбол.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2017 15:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +324

      hellkid 14 апреля 2017, 09:56

      будет война, ждемс :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 21:51

      И у вас все получится-лично я верю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:48

      Главное парни отправьте питерцев в страну вечных сумерек.
      Вся страна за вас болеть будет.

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 13 апреля 2017, 21:15

      Посмотрим на этих войнов в лиге чемпионов)))))

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 апреля 2017, 18:21

      Зенит одержит волевую победу над пищевиком.

      -3
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      Рейтинг: +571

      RJM555 13 апреля 2017, 17:46

      Одних у нас в футболе называют "мужиками" других "воинами"......не кажется ли вам что это слишком дешевая мотивация...........не думал что футболисты РФПЛ - инфантильные.

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > RJM555 13 апреля 2017, 18:55

      Мне кажется,что "Мужики"(Ростов) прекрасно выступил в еврокубках и в каждом матче сохранял интерес и надежду до последних минут,даже в матчах с топ-клубами,и я думаю меня многие поддержат в моём высказывании.(Болела Спартака)

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