Комбаров: «Каррера называет нас воинами, потому что мы выходим на каждый матч как на войну»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» заявил, что московский клуб не боится сине-бело-голубых. Также футболист рассказал, почему главный тренер команды Массимо Каррера называет своих игроков воинами.

— Каррера сделал фото с командой в самолете. Подписал: «Мои воины». Аленичев говорил: «Мои ребята». Есть разница?

— Воины – как-то посолиднее звучит. Выходим на каждый матч как на небольшую войну. Вся команда играет с огромной самоотдачей, можно сказать — отважно. Наверное, поэтому Каррера и назвал нас воинами.

— Чем силен «Спартак»?

— Единством.

— Чем опасен «Зенит»?

— У них мощная атака. Данни действует опасно и тонко, создает много остроты впереди. Но мы не боимся, наоборот, ждем этой игры. Скорее бы уже. Подойдем к матчу в полной боевой готовности, разберем все действия «Зенита» и сыграем с ними в наш футбол.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».