Бартра пропустит несколько недель

Вчера защитник «Боруссии» Марк Бартра повредил руку в результате взрыва около клубного автобуса перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Испанец был госпитализирован. Сегодня футболист сообщил о состоянии своего здоровья.

В официальном обращении клуб заявил о том, что восстановление футболиста займет несколько недель.

В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 29-ти матчах команды Томаса Тухеля во всех турнирах. На его счету один гол и три результативные передачи.