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    Бартра пропустит несколько недель

    Вчера защитник «Боруссии» Марк Бартра повредил руку в результате взрыва около клубного автобуса перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Испанец был госпитализирован. Сегодня футболист сообщил о состоянии своего здоровья.

    В официальном обращении клуб заявил о том, что восстановление футболиста займет несколько недель.

    В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 29-ти матчах команды Томаса Тухеля во всех турнирах. На его счету один гол и три результативные передачи.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    12.04.2017 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 22:48

      Какие недели, защитник руками не играет

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