Стржалковский: «У «Динамо» практически нет кредиторской задолженности. Будут дополнительные спонсоры»

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой ситуации в московском клубе.

«Кредиторской задолженности практически нет у футбольного клуба «Динамо». Дополнительные спонсоры будут, и эта компания не будет «лавочной». Вы ее знаете. «Динамо» не требуется дополнительного спонсирования. Зарплата футболистов в ФНЛ никак не снизилась, а только увеличилась на количестве премий. Сейчас у команды будет 15 выездных матчей, включая московские. То есть далеко выезжать не надо. У нас будет только сокращение», — сказал Стржалковский.

В случае победы над «Химками» в матче 31-го тура ФНЛ московский клуб обеспечит себе выход в РФПЛ.