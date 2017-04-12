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    Стржалковский: «У «Динамо» практически нет кредиторской задолженности. Будут дополнительные спонсоры»

    Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой ситуации в московском клубе.

    «Кредиторской задолженности практически нет у футбольного клуба «Динамо». Дополнительные спонсоры будут, и эта компания не будет «лавочной». Вы ее знаете. «Динамо» не требуется дополнительного спонсирования. Зарплата футболистов в ФНЛ никак не снизилась, а только увеличилась на количестве премий. Сейчас у команды будет 15 выездных матчей, включая московские. То есть далеко выезжать не надо. У нас будет только сокращение», — сказал Стржалковский.

    В случае победы над «Химками» в матче 31-го тура ФНЛ московский клуб обеспечит себе выход в РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    12.04.2017 19:49
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