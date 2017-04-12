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    Матч открытия стадиона «Динамо» пройдет после ЧМ-2018

    Матч открытия нового стадиона московского «Динамо» состоится после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

    «Мы встречались с Андреем Костиным и Сергеем Собяниным, и на встрече окончательно утвердили сроки: тестовый матч пройдет в день рождения Льва Яшина 22 октября, а сдадим объект весной 2018 года, то есть до чемпионата мира.

    При этом с большой долей вероятности матч открытия стадиона мы проведем уже после чемпионата мира», – заявил Перегудов.

    Ранее стало известно, что на открытие стадиона «Динамо» может приехать «Барселона» или клуб из Англии.

    Источник: ТАСС

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    12.04.2017 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 15:09

      22 октября никто не приедет, чемпионаты уже в разогреве будут, это тупизм

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