Матч открытия стадиона «Динамо» пройдет после ЧМ-2018

Матч открытия нового стадиона московского «Динамо» состоится после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

«Мы встречались с Андреем Костиным и Сергеем Собяниным, и на встрече окончательно утвердили сроки: тестовый матч пройдет в день рождения Льва Яшина 22 октября, а сдадим объект весной 2018 года, то есть до чемпионата мира.

При этом с большой долей вероятности матч открытия стадиона мы проведем уже после чемпионата мира», – заявил Перегудов.

Ранее стало известно, что на открытие стадиона «Динамо» может приехать «Барселона» или клуб из Англии.