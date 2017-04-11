Широков: «Судьи повернулись к «Спартаку» лицом? Они и не отворачивались»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков после победы «Спартака» над «Уфой» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата России прокомментировал тот факт, что команда Массимо Карреры заработала пенальти в свою пользу, который стал для красно-белых первым в нынешнем сезоне.

«Судьи повернулись к «Спартаку» лицом? Они и не отворачивались. Раз не ставили пенальти раньше, значит, повода не было. Как появился – поставили.

Никакого заговора против «Спартака» я в этом не видел. Зато теперь все выдохнули: наконец-то «Спартаку» дали пробить одиннадцатиметровый!» – заявил Широков.