Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Судьи повернулись к «Спартаку» лицом? Они и не отворачивались»

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков после победы «Спартака» над «Уфой» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата России прокомментировал тот факт, что команда Массимо Карреры заработала пенальти в свою пользу, который стал для красно-белых первым в нынешнем сезоне.

    «Судьи повернулись к «Спартаку» лицом? Они и не отворачивались. Раз не ставили пенальти раньше, значит, повода не было. Как появился – поставили.

    Никакого заговора против «Спартака» я в этом не видел. Зато теперь все выдохнули: наконец-то «Спартаку» дали пробить одиннадцатиметровый!» – заявил Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 11 апреля 2017, 09:27

      Бомжей лучше пожалей, всего 7 пеналей пробили, а чтобы на равных конкурировать со Спартаком, надо хотя бы еще столько.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 11 апреля 2017, 09:23

      первый пеналь за сезон.это повернулись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 апреля 2017, 09:17

      про Зенит что то ничего не сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 08:29

      статистика, как известно-вещь упрямая)) Спартак в этом сезоне бил пенальти: 1 раз - 1 мяч забили; получали пенальти в свои ворота: 6 раз - 5 мячей пропущено. заговор-не заговор, но по статистике видно, что в ворота Спартака в основном ставят пенальти! (статистика за этот неполный сезон 22 тура)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Д Альбертини 11 апреля 2017, 08:30

      столько же пенальти в свои ворота получи Самарские Крылья Советов!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11