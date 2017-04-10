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    Джейми Реднапп: «Если Погба стоит 89 миллионов, то сколько должен стоить Алли?»

    Английский футбольный эксперт Джейми Реднапп прокомментировал выступление полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли в текущем сезоне.

    «Если бы на старте сезона меня спросили, кто из Погба и Алли добьется большего к маю, я бы сразу поставил на француза. Но своим потрясающим сезоном Алли затмил Поля. Если Погба стоит 89 миллионов фунтов, то сколько тогда должен стоить Алли? Он превращается в идеального футболиста, играя на свободной позиции, которую ему предоставил Покеттино. К слову, в прошлом сезоне он забил лишь один гол нерабочей ногой. Сейчас он прибавил даже в этом компоненте», — сказал экс-хавбек «Ливерпуля».

    20-летний Алли забил 16 голов в 30-ти играх текущего сезона Премьер-лиги. «Шпоры» занимают второе место в турнирной таблице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.04.2017 21:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 апреля 2017, 22:21

      Сначала сами дают бешеные деньги, когда игроки просят потом большие деньги срываются трансфера, они плачут что большие деньги просят..
      Ну ска и вы не давайте такие деньги, сами портят игроков предлогав огромные деньги..

      -1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 апреля 2017, 22:18

      Алле классный игрок можно побольше дать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 апреля 2017, 21:18

      Ну давайте теперь перейдём на 180 лям чтоли...

      -1
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