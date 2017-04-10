Джейми Реднапп: «Если Погба стоит 89 миллионов, то сколько должен стоить Алли?»

Английский футбольный эксперт Джейми Реднапп прокомментировал выступление полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли в текущем сезоне.

«Если бы на старте сезона меня спросили, кто из Погба и Алли добьется большего к маю, я бы сразу поставил на француза. Но своим потрясающим сезоном Алли затмил Поля. Если Погба стоит 89 миллионов фунтов, то сколько тогда должен стоить Алли? Он превращается в идеального футболиста, играя на свободной позиции, которую ему предоставил Покеттино. К слову, в прошлом сезоне он забил лишь один гол нерабочей ногой. Сейчас он прибавил даже в этом компоненте», — сказал экс-хавбек «Ливерпуля».

20-летний Алли забил 16 голов в 30-ти играх текущего сезона Премьер-лиги. «Шпоры» занимают второе место в турнирной таблице.