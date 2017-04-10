Вернблум: «В ЦСКА я хуже всех бью по воротам! В матче против «Краснодара» повезло»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мыслями о встрече с «Краснодаром» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

— Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счете. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.

— «Краснодар» практически ничего не создал у наших ворот до момента с пенальти. Что подумал в том эпизоде?

— Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.

— В раздевалке ты в шутку сравнил свой забитый мяч с голами Фрэнка Лэмпарда! Действительно получилось похоже на него?

— Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Сегодня повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.

— Восемь очков от первого места, но на стороне нашей команды — громадный опыт. Команда еще поборется?

— Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет «Ростов», мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.

В нынешнем сезоне Вернблум провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.