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    Вернблум: «В ЦСКА я хуже всех бью по воротам! В матче против «Краснодара» повезло»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мыслями о встрече с «Краснодаром» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

    — Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счете. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.

    — «Краснодар» практически ничего не создал у наших ворот до момента с пенальти. Что подумал в том эпизоде?

    — Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.

    — В раздевалке ты в шутку сравнил свой забитый мяч с голами Фрэнка Лэмпарда! Действительно получилось похоже на него?

    — Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Сегодня повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.

    — Восемь очков от первого места, но на стороне нашей команды — громадный опыт. Команда еще поборется?

    — Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет «Ростов», мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.

    В нынешнем сезоне Вернблум провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.04.2017 19:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      sour12 11 апреля 2017, 05:06

      Лукавит понтовый, удар хороший и поставленный, просто практики нет,а надо тренировать и выводить на удар,при позиционный атаке это минимум угловой или удачный рекошет и т.п.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 апреля 2017, 21:04

      Гол то красивый , но НАХ ты его КРАСНОДАРУ забил , СУ. ...РА

      1
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    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 10 апреля 2017, 19:59

      Зато ты лучше всех бьёшь по ногам

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 апреля 2017, 19:59

      Но приложился-то от души! Красивый гол.

      6
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      ...
      Рейтинг: +20

      Сема25 > mialkov 10 апреля 2017, 20:45

      Да уж, красиво зашел мяч.

      2
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