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  • Вернблум: «В ЦСКА я хуже всех бью по воротам! В матче против «Краснодара» повезло»

Вернблум: «В ЦСКА я хуже всех бью по воротам! В матче против «Краснодара» повезло»

10 апреля 2017, 19:13
5

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мыслями о встрече с «Краснодаром» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

— Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счете. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.

— «Краснодар» практически ничего не создал у наших ворот до момента с пенальти. Что подумал в том эпизоде?

— Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.

— В раздевалке ты в шутку сравнил свой забитый мяч с голами Фрэнка Лэмпарда! Действительно получилось похоже на него?

— Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Сегодня повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.

— Восемь очков от первого места, но на стороне нашей команды — громадный опыт. Команда еще поборется?

— Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет «Ростов», мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.

В нынешнем сезоне Вернблум провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (5)
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mialkov
1491843579
Но приложился-то от души! Красивый гол.
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КЁРТИС
1491843589
Зато ты лучше всех бьёшь по ногам
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Юрэс
1491847456
Гол то красивый , но НАХ ты его КРАСНОДАРУ забил , СУ. ...РА
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sour12
1491876407
Лукавит понтовый, удар хороший и поставленный, просто практики нет,а надо тренировать и выводить на удар,при позиционный атаке это минимум угловой или удачный рекошет и т.п.
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