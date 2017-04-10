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    Масалитин: «Ближайшие игры станут определяющими для всех лидеров»

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что интрига в чемпионате России еще жива. По его словам, в следующем туре будут сыграны пара решающих матчей. Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание ЦСКА и «Зенита» от красно-белых составляет восемь очков.

    – Перед туром вы сказали, что у ЦСКА нет права на ошибку в борьбе за чемпионство. Ничья с «Краснодаром» значительно понизила шансы армейцев?

    – Конечно, если теряешь очки, с каждым туром шансы тают, но интрига еще не умерла. Ближайшие игры станут определяющими для всей лидирующей тройки. В следующем туре многое решится в играх «Спартака» и «Зенита», ЦСКА и «Ростова».

    – Восемь очков за восемь туров в чемпионате России не отыгрывали. Возможно ли это в нынешнем чемпионате?

    – Думаю, да. Если «Спартак» проиграет петербуржцам и армейцам, отрыв сократится до двух очков. Естественно, «Спартак» не хочет доводить все до валидольной концовки. Посмотрим, сыграют ли с «Зенитом» Зе Луиш и Луис Адриано. Не то чтобы я желал спартаковцам поражений, просто хочется сохранить интригу в борьбе за чемпионство и медали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 07:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 10 апреля 2017, 13:20

      если бы, да как бы - не хрен очки терять... хотите стать чемпионом - станьте им, а не ждите вдруг спартак споткнется...

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 10 апреля 2017, 10:51

      а мы и не знали---открытие сделал

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 апреля 2017, 09:40

      Интриги, наверное уже не осталось, разве только интрижка...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2017, 09:36

      давно уже все прояснилось еще осенью а они как дети сказки любят

      -1
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 10 апреля 2017, 09:05

      Слишком много если, надо было Краснодару забивать.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2017, 08:44

      Сказочники.Если Спартак проиграет ЦСКА и Зениту.Такие большие а в сказки верите.

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