Масалитин: «Ближайшие игры станут определяющими для всех лидеров»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что интрига в чемпионате России еще жива. По его словам, в следующем туре будут сыграны пара решающих матчей. Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание ЦСКА и «Зенита» от красно-белых составляет восемь очков.

– Перед туром вы сказали, что у ЦСКА нет права на ошибку в борьбе за чемпионство. Ничья с «Краснодаром» значительно понизила шансы армейцев?

– Конечно, если теряешь очки, с каждым туром шансы тают, но интрига еще не умерла. Ближайшие игры станут определяющими для всей лидирующей тройки. В следующем туре многое решится в играх «Спартака» и «Зенита», ЦСКА и «Ростова».

– Восемь очков за восемь туров в чемпионате России не отыгрывали. Возможно ли это в нынешнем чемпионате?

– Думаю, да. Если «Спартак» проиграет петербуржцам и армейцам, отрыв сократится до двух очков. Естественно, «Спартак» не хочет доводить все до валидольной концовки. Посмотрим, сыграют ли с «Зенитом» Зе Луиш и Луис Адриано. Не то чтобы я желал спартаковцам поражений, просто хочется сохранить интригу в борьбе за чемпионство и медали.