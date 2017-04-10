Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Масалитин: «Ближайшие игры станут определяющими для всех лидеров»

Масалитин: «Ближайшие игры станут определяющими для всех лидеров»

10 апреля 2017, 07:55
6

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что интрига в чемпионате России еще жива. По его словам, в следующем туре будут сыграны пара решающих матчей. Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание ЦСКА и «Зенита» от красно-белых составляет восемь очков.

– Перед туром вы сказали, что у ЦСКА нет права на ошибку в борьбе за чемпионство. Ничья с «Краснодаром» значительно понизила шансы армейцев?

– Конечно, если теряешь очки, с каждым туром шансы тают, но интрига еще не умерла. Ближайшие игры станут определяющими для всей лидирующей тройки. В следующем туре многое решится в играх «Спартака» и «Зенита», ЦСКА и «Ростова».

– Восемь очков за восемь туров в чемпионате России не отыгрывали. Возможно ли это в нынешнем чемпионате?

– Думаю, да. Если «Спартак» проиграет петербуржцам и армейцам, отрыв сократится до двух очков. Естественно, «Спартак» не хочет доводить все до валидольной концовки. Посмотрим, сыграют ли с «Зенитом» Зе Луиш и Луис Адриано. Не то чтобы я желал спартаковцам поражений, просто хочется сохранить интригу в борьбе за чемпионство и медали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Масалитин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1491803088
Сказочники.Если Спартак проиграет ЦСКА и Зениту.Такие большие а в сказки верите.
Ответить
mnb 95
1491804301
Слишком много если, надо было Краснодару забивать.
Ответить
Garrincha58
1491806185
давно уже все прояснилось еще осенью а они как дети сказки любят
Ответить
Dominator777
1491806445
Интриги, наверное уже не осталось, разве только интрижка...
Ответить
nik55
1491810702
а мы и не знали---открытие сделал
Ответить
vovan55
1491819607
если бы, да как бы - не хрен очки терять... хотите стать чемпионом - станьте им, а не ждите вдруг спартак споткнется...
Ответить
Главные новости
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Все новости
Все новости
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+