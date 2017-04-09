Веденеев: «Если есть в «Зените» трезвомыслящие люди, то вообще нельзя говорить о чемпионстве»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что команда объективно не может претендовать на чемпионство в текущем сезоне. По мнению ветерана, в нынешнем состоянии питерцев, попадание в тройку станет положительным результатом.

«Если есть в команде трезвомыслящие люди среди игроков и тренеров, то я думаю, что сегодня вообще нельзя говорить о чемпионстве, потому как «Зенит» играет, по составу, по его подготовке, как выстроена игра, то 2-е или 3-е место будет хорошим результатом в этом сезоне.

Поэтому когда было несколько моментов, когда бросали игроков, например, 4 игрока «Анжи» выходили на одного или двоих игроков, на мой взгляд, это непрофессионально для игроков такого уровня, и как бы не складывалась игра, надо всегда «держать марку» до конца. Если не можете забить благодаря мастерству, то хотя бы обороняйтесь всей командой, а не бросайте двух игроков в защите на произвол судьбы, побежав всей командой вперед, причем, не создав моментов – это конечно совершенно не красит команду», – заявил Веденеев.

«Зенит» после 22 матчей занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.