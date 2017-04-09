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  • Веденеев: «Если есть в «Зените» трезвомыслящие люди, то вообще нельзя говорить о чемпионстве»

Веденеев: «Если есть в «Зените» трезвомыслящие люди, то вообще нельзя говорить о чемпионстве»

9 апреля 2017, 10:51
23

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что команда объективно не может претендовать на чемпионство в текущем сезоне. По мнению ветерана, в нынешнем состоянии питерцев, попадание в тройку станет положительным результатом.

«Если есть в команде трезвомыслящие люди среди игроков и тренеров, то я думаю, что сегодня вообще нельзя говорить о чемпионстве, потому как «Зенит» играет, по составу, по его подготовке, как выстроена игра, то 2-е или 3-е место будет хорошим результатом в этом сезоне.

Поэтому когда было несколько моментов, когда бросали игроков, например, 4 игрока «Анжи» выходили на одного или двоих игроков, на мой взгляд, это непрофессионально для игроков такого уровня, и как бы не складывалась игра, надо всегда «держать марку» до конца. Если не можете забить благодаря мастерству, то хотя бы обороняйтесь всей командой, а не бросайте двух игроков в защите на произвол судьбы, побежав всей командой вперед, причем, не создав моментов – это конечно совершенно не красит команду», – заявил Веденеев.

«Зенит» после 22 матчей занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
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Freyk
1491725464
Думается, что если бы «Зенит» не отпустил Семака, Луческу уже собирал бы чемоданы.
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acer2003
1491725478
С той игрой?что Зенит демонстрирует в последних играх,Веденеев прав на 100%
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Диктор
1491727306
Ого -хоть один здраво мыслящий в стане бомжей.
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Бриг
1491727455
Редко согласен с Веденеевым, но... То, о чем он пишет говорит о полном отсутствии игровой дисциплины. Т.е. играют как хотят, тренер ни при чем. Он и сам не раз в этом сезоне говорит "я не знаю, почему они так играют..." Выводы напрашиваются. У Вилаша так не баловали.
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alp
1491727471
луческу разрушил команду и не создал ничего взамен. остается только пенять на судейство. фуле.
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polt
1491727613
Заменить Лучуску на Чаушеску!
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Чермындыр
1491727956
Ничего удивительного в текущем положении нет. Ушли Халк и Витсель - ключевые игроки, пришли несколько новых футболистов, новый тренер. Такие ситуации вполне имеют место. К тому же у бомжей есть такие игроки как Коко, Шатов и Дзюбы, чрезмерно завышенное эго которых явно вредит внутреннему климату
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ERNI99
1491733632
Дзюбинье есть, кривоногий и деревянный, никогда не будет Зенит чемпионом, пока татам Дзюбинья!!!
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slavа0508
1491735102
Цыган конечно был хорошим тренером,,,,,но годы они всегда берут своё ,,,ну не может человек в 70 делать то что делал в 55,,,и не его вина ,,,,а вот руководство Зенита должно было учитывать этот факт
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Zubo
1491744994
О чемпионстве Зенита можно было говорить в ноябре прошлого года, сейчас попасть бы в лигу Европы...
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