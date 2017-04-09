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    Веденеев: «Если есть в «Зените» трезвомыслящие люди, то вообще нельзя говорить о чемпионстве»

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что команда объективно не может претендовать на чемпионство в текущем сезоне. По мнению ветерана, в нынешнем состоянии питерцев, попадание в тройку станет положительным результатом.

    «Если есть в команде трезвомыслящие люди среди игроков и тренеров, то я думаю, что сегодня вообще нельзя говорить о чемпионстве, потому как «Зенит» играет, по составу, по его подготовке, как выстроена игра, то 2-е или 3-е место будет хорошим результатом в этом сезоне.

    Поэтому когда было несколько моментов, когда бросали игроков, например, 4 игрока «Анжи» выходили на одного или двоих игроков, на мой взгляд, это непрофессионально для игроков такого уровня, и как бы не складывалась игра, надо всегда «держать марку» до конца. Если не можете забить благодаря мастерству, то хотя бы обороняйтесь всей командой, а не бросайте двух игроков в защите на произвол судьбы, побежав всей командой вперед, причем, не создав моментов – это конечно совершенно не красит команду», – заявил Веденеев.

    «Зенит» после 22 матчей занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.04.2017 10:51
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 апреля 2017, 16:36

      О чемпионстве Зенита можно было говорить в ноябре прошлого года, сейчас попасть бы в лигу Европы...

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Zubo 9 апреля 2017, 18:01

      100%

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 апреля 2017, 14:28

      Луческу ещё способен поработать на футбольную индустрию, но не в этой атмосфере. А отдайте ему Тосно ?!! Тогда и посмотрим, кто ещё на что способен... Мирча с Тосно такой вынос Зениту в дерби забабахает и потом, с чувством выполненного долга, гордо уйдёт консультантом(на пенсию) в Стяуа или например в Удинезе.

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 9 апреля 2017, 13:51

      Цыган конечно был хорошим тренером,,,,,но годы они всегда берут своё ,,,ну не может человек в 70 делать то что делал в 55,,,и не его вина ,,,,а вот руководство Зенита должно было учитывать этот факт

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > 3a zenit 9 апреля 2017, 14:31

      По методикам Лобановского до сих пор ещё не один итальянский клуб работает, но Мирча не Валерий Васильевич.

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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 9 апреля 2017, 13:40

      Бабло не победило зло.

      0
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 9 апреля 2017, 13:28

      если им зарплату срезать, то может и забегают.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov > ERNI99 9 апреля 2017, 17:55

      очень правильное замечание

      0
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 9 апреля 2017, 13:27

      Дзюбинье есть, кривоногий и деревянный, никогда не будет Зенит чемпионом, пока татам Дзюбинья!!!

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov > ERNI99 9 апреля 2017, 18:23

      Там кроме него еще десяток неврастеников

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 апреля 2017, 12:39

      Думать и надеяться можно.

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      Рейтинг: +6309

      порт 9 апреля 2017, 12:00

      Пора пенсионеру на заслуженный отдых, огурчики на даче высаживать.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 9 апреля 2017, 11:52

      Ничего удивительного в текущем положении нет. Ушли Халк и Витсель - ключевые игроки, пришли несколько новых футболистов, новый тренер. Такие ситуации вполне имеют место. К тому же у бомжей есть такие игроки как Коко, Шатов и Дзюбы, чрезмерно завышенное эго которых явно вредит внутреннему климату

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      Рейтинг: +4934

      polt 9 апреля 2017, 11:46

      Заменить Лучуску на Чаушеску!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > polt 9 апреля 2017, 14:05

      Или на комиссара Миклована!

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