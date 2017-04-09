Орлов: «Матч со «Cпартаком» – игра года для «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов подвел итог матчу 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» (1:1).

Матч показал, что «Зенит» все еще не обрел своей оптимальной формы, прежде всего в плане физической подготовленности. А победная психология выстраивается тогда, когда ты хорошо готов физически. Это очень важно, и «Анжи» был сегодня лучше, свежее, они быстрее бегали и в командной скорости они превзошли «Зенит». Это редкий случай.

Другая проблема заключается в отсутствии игровых связей. У «Зенита» группа атаки пока никак не выстраивается, нет четкого взаимодействия между игроками. Очень важно подтянуть этот момент. Впереди у «Зенита» игра со «Спартаком». Если честно, даже не знаю, как они с ним справятся.

Ближайший матч – игра года для «Зенита», самое серьезное испытание в этом чемпионате. Это принципиальное противостояние – можно все проиграть, кроме чести. Это будет матч за честь для обеих команд, они должны показать все, на что способны. Посмотрим, кто сильнее – так и будет потом судить», – сказал Орлов.

«Cпартак» примет «Зенит» 16-го апреля в 20:00 по московскому времени.