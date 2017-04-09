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Орлов: «Матч со «Cпартаком» – игра года для «Зенита»

9 апреля 2017, 01:29
37

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов подвел итог матчу 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» (1:1).

Матч показал, что «Зенит» все еще не обрел своей оптимальной формы, прежде всего в плане физической подготовленности. А победная психология выстраивается тогда, когда ты хорошо готов физически. Это очень важно, и «Анжи» был сегодня лучше, свежее, они быстрее бегали и в командной скорости они превзошли «Зенит». Это редкий случай.

Другая проблема заключается в отсутствии игровых связей. У «Зенита» группа атаки пока никак не выстраивается, нет четкого взаимодействия между игроками. Очень важно подтянуть этот момент. Впереди у «Зенита» игра со «Спартаком». Если честно, даже не знаю, как они с ним справятся.

Ближайший матч – игра года для «Зенита», самое серьезное испытание в этом чемпионате. Это принципиальное противостояние – можно все проиграть, кроме чести. Это будет матч за честь для обеих команд, они должны показать все, на что способны. Посмотрим, кто сильнее – так и будет потом судить», – сказал Орлов.

«Cпартак» примет «Зенит» 16-го апреля в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (37)
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mialkov
1491691228
Для Зенита - игра года (с), для Спартака - похоже, обычная турнирная, проходная... Если Зенит хочет бороться за чемпионство, то почему "игра года" только со Спартаком?
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Мары
1491697298
Если по Орлову у Зенита только 1 матч в году матч чести, то Зенит с претендентов на золотые медали, можно смело снимать.С таким настроем не за места на пьдестале борются, а по лесу ходят и грибы собирают.
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igormaddog
1491699814
Сейчас у всей тройки лидеров важные матчи!!!Зенит только может что попадать в скандалы:Кокорин,Дзюба,Луческу!А игра то где?Сегодня болею за Уфу и свой любимый ЦСКА!!!
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Каратель помойников
1491707434
интересно,ЧР уже к завершению идёт,а Гена на оптимальную форму сетует..когда её наберут? в июне?
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Диктор
1491712249
Да нету у вас уже не чести ни игры.
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Buyan86
1491712444
Только Спартак - 15 ЛЕТ БЕЗ ТРОФЕЕВ!!!
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Д Альбертини
1491713217
Какой комментатор-ни о чем, такие и мысли в голове у него-никчемные.
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Влад-20
1491714128
надеюсь увидеть повторение как Луческу шапочку о землю бьет )))
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bolela_16
1491715436
Зенит форму наберет 20 мая и тогда всем покажет...
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whitenigger24
1491716441
Как комментатор ты гавно. Да еще и мыслишки свои пытаешься вкинуть. Зенит не набрал говорит кондиций ))) Ржунемогу блин )) Чемпионат уже к концу а зенит не набрал )) Откровенно говоря Зенит весь сезон мертвый )) Скучная команда вместе с игрочишкой. ЦСКА в разы симпатичней выглядит. С ними и буде Спартак воевать за чемпионство. По крайней мере в этом году!
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