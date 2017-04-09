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    Орлов: «Матч со «Cпартаком» – игра года для «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов подвел итог матчу 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» (1:1).

    Матч показал, что «Зенит» все еще не обрел своей оптимальной формы, прежде всего в плане физической подготовленности. А победная психология выстраивается тогда, когда ты хорошо готов физически. Это очень важно, и «Анжи» был сегодня лучше, свежее, они быстрее бегали и в командной скорости они превзошли «Зенит». Это редкий случай.

    Другая проблема заключается в отсутствии игровых связей. У «Зенита» группа атаки пока никак не выстраивается, нет четкого взаимодействия между игроками. Очень важно подтянуть этот момент. Впереди у «Зенита» игра со «Спартаком». Если честно, даже не знаю, как они с ним справятся.

    Ближайший матч – игра года для «Зенита», самое серьезное испытание в этом чемпионате. Это принципиальное противостояние – можно все проиграть, кроме чести. Это будет матч за честь для обеих команд, они должны показать все, на что способны. Посмотрим, кто сильнее – так и будет потом судить», – сказал Орлов.

    «Cпартак» примет «Зенит» 16-го апреля в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2017 01:29
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +11234

      alp 9 апреля 2017, 11:54

      с такой игрой позорно влетим мясу. луческа не справляется с командой. АБМ должен собрать команду и лично всех пропердолить на предмет мотивации

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 апреля 2017, 09:35

      Ну а что он еще может сказать? Это для бомжей матч со Спартаком "игра года" для Спартака просто рядовая, важная, но не решающая ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 апреля 2017, 09:27

      спартак-чемпик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Евгений Б 9 апреля 2017, 09:23

      То есть проиграть Амкару это нормально, а Спартаку так игра года, логика дурная, в каждом матче надо играть и каждый матч должен быть как "финальный". Орлова на пенсию срочно!

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 9 апреля 2017, 09:12

      пизит уже всёслился давно со своим стадиком и орлом

      0
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 9 апреля 2017, 08:40

      Как комментатор ты гавно. Да еще и мыслишки свои пытаешься вкинуть. Зенит не набрал говорит кондиций ))) Ржунемогу блин )) Чемпионат уже к концу а зенит не набрал )) Откровенно говоря Зенит весь сезон мертвый )) Скучная команда вместе с игрочишкой. ЦСКА в разы симпатичней выглядит. С ними и буде Спартак воевать за чемпионство. По крайней мере в этом году!

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 апреля 2017, 08:35

      Господин Орлов, как прежде всего болельщик Зенита должен сейчас говорить, а точнее кричать совершенно о другом. Что нужно в зашей гнать все руководство клуба, т.к. там собрались далеко не футбольные функционеры, а чистой воды коммерсанты - продать подороже, купить подешевле. Две трети футболеров и возглавляющий их "недорозумение" - балласт. Сейчас в Питере команда крепкого середняка уровня РФПЛ. И я думаю, что по уму, да и по игре, выше должны быть как минимум две команды - Краснодар и Ростов. Вот о чем сейчас нужно говорить. ибо в следующем сезоне мы будем где то 7-8! Боаш, и следом Семак ушли скорее всего по этой причине... Мне жаль...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > BarStep 9 апреля 2017, 08:46

      я с вами полностью солидарен, мои мысли вы прочитали как открытую книгу

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      Рейтинг: +411

      aam 9 апреля 2017, 08:31

      СПАРТАК ПОБЕДИТ ОДНОЗНАЧНО.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 апреля 2017, 08:23

      Зенит форму наберет 20 мая и тогда всем покажет...

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      Рейтинг: +1318

      Казак88 9 апреля 2017, 08:19

      А вчера был матч века!

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