Гасилин и Салугин – в атаке «Амкара» на матч с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» и «Амкар» огласили стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ.

«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Гаджибеков, Надсон, Божин, Зинков, Мияилович, Зуев, Бруно, Паскуато, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Шильников, Ятченко, Бато, Цвейба, Башкиров, Глеб, Чочиев, Садик, Громов, Визнович, Ткачeв.

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин, Комолов, Салугин.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Бодул, Баланович, Идову, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Вазитдинов, Мищенко.

Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

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