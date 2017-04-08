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    Гасилин и Салугин – в атаке «Амкара» на матч с «Крыльями Советов»

    «Крылья Советов» и «Амкар» огласили стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ.

    «Крылья Советов»: Лория, Зотов, Гаджибеков, Надсон, Божин, Зинков, Мияилович, Зуев, Бруно, Паскуато, Корниленко.

    Запасные: Конюхов, Шильников, Ятченко, Бато, Цвейба, Башкиров, Глеб, Чочиев, Садик, Громов, Визнович, Ткачeв.

    «Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин, Комолов, Салугин.

    Запасные: Будаков, Вамбольт, Бодул, Баланович, Идову, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Вазитдинов, Мищенко.

    Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    08.04.2017 13:23
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