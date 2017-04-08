Черчесов: «Вопросы есть не только к игрокам сборной России, но и к себе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к Кубку конфедераций и подчеркнул, что для построения команды прошло еще слишком мало времени с момента его прихода на пост наставника.

«Мы восемь месяцев отработали, провели семь сборов и семь игр. 49 дней команда работала, это практически ничего. За это время у нас прошло 40 футболистов, 70 процентов футболистов, которых мы привлекали для знакомства, они у нас задержались. Рассматривали и еще несколько игроков, но это для внутреннего пользования. В этом году мы это уже не делали, потому что мы вышли на финишную прямую подготовки к турниру.

Если посмотреть на наших соперников: Турция и Гана, второй сбор – Коста-Рика, потому что соответствующего качества соперника для спарринга не нашли, далее Катар и Румыния, последний сбор – Кот-д'Ивуар и Бельгия. В таких микроциклах нам нужно было посмотреть работу тренерского штаба, как мы переключаемся с одной команды на другую. И вопросы у нас есть не только к футболистам, но и к себе. Все-таки предстоит большой турнир. В этом плане мы поработали.

Следующий спарринг – европейская команда и Чили. Почему они? Они дали нам такую возможность, а на Кубке конфедераций нам предстоит Мексика, а по стилю игры чилийцы подходят. Если вы обратили внимание, все соперники высокого уровня. Мы не хотели принципиально играть с более слабыми командами, это мое требование, которое было выполнено. Венец цикла – Бельгия, одна из сильнейших сборных мира, она напичкана звездами», – сказал Черчесов.

Напомним, 53-летний тренер встал у руля российской сборной в начале августа прошлого года. При нем в семи контрольных поединках команда дважды добыла победу, две встречи свела вничью и в трех уступила.

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