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  • Черчесов: «Вопросы есть не только к игрокам сборной России, но и к себе»

Черчесов: «Вопросы есть не только к игрокам сборной России, но и к себе»

8 апреля 2017, 13:16
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к Кубку конфедераций и подчеркнул, что для построения команды прошло еще слишком мало времени с момента его прихода на пост наставника.

«Мы восемь месяцев отработали, провели семь сборов и семь игр. 49 дней команда работала, это практически ничего. За это время у нас прошло 40 футболистов, 70 процентов футболистов, которых мы привлекали для знакомства, они у нас задержались. Рассматривали и еще несколько игроков, но это для внутреннего пользования. В этом году мы это уже не делали, потому что мы вышли на финишную прямую подготовки к турниру.

Если посмотреть на наших соперников: Турция и Гана, второй сбор – Коста-Рика, потому что соответствующего качества соперника для спарринга не нашли, далее Катар и Румыния, последний сбор – Кот-д'Ивуар и Бельгия. В таких микроциклах нам нужно было посмотреть работу тренерского штаба, как мы переключаемся с одной команды на другую. И вопросы у нас есть не только к футболистам, но и к себе. Все-таки предстоит большой турнир. В этом плане мы поработали.

Следующий спарринг – европейская команда и Чили. Почему они? Они дали нам такую возможность, а на Кубке конфедераций нам предстоит Мексика, а по стилю игры чилийцы подходят. Если вы обратили внимание, все соперники высокого уровня. Мы не хотели принципиально играть с более слабыми командами, это мое требование, которое было выполнено. Венец цикла – Бельгия, одна из сильнейших сборных мира, она напичкана звездами», – сказал Черчесов.

Напомним, 53-летний тренер встал у руля российской сборной в начале августа прошлого года. При нем в семи контрольных поединках команда дважды добыла победу, две встречи свела вничью и в трех уступила.

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Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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сергей николаевич
1491648742
Да и не только к Вам Станислав.....
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serppion
1491651150
Станислав Саламович тренер новой формации, умный и образованный. Он любую свою лажу обоснует. Потом так же аргументированно расскажет, почему не получилось на Кубке конфедераций... Всё уже давно ясно! Мы с такими умниками только время упускаем.
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sidul1
1491651448
тренер-вратарь,это не серьезно.правда,для этой сборной без разницы.
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T 72
1491651548
К себе у него только 2 вопроса "Я гениален или супергениален?"
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Павел Амурский
1491652467
Вопрос должен быть один - отставка и побыстрее.
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alex1951
1491724235
Осетинский волшебник,кавказский гуру,непревзойденный тактик современного футбола,национальная надежда болел всея Руси! И это все о нем, Саламоныче,самым черчесным ,самым изобретательным мэнэ джером сборной! ....Веруем!
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15112007
1491733503
Хотелось бы , чтобы Черчесов озвучил эти вопросы" к себе"
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