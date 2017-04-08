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    Черчесов: «Вопросы есть не только к игрокам сборной России, но и к себе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к Кубку конфедераций и подчеркнул, что для построения команды прошло еще слишком мало времени с момента его прихода на пост наставника.

    «Мы восемь месяцев отработали, провели семь сборов и семь игр. 49 дней команда работала, это практически ничего. За это время у нас прошло 40 футболистов, 70 процентов футболистов, которых мы привлекали для знакомства, они у нас задержались. Рассматривали и еще несколько игроков, но это для внутреннего пользования. В этом году мы это уже не делали, потому что мы вышли на финишную прямую подготовки к турниру.

    Если посмотреть на наших соперников: Турция и Гана, второй сбор – Коста-Рика, потому что соответствующего качества соперника для спарринга не нашли, далее Катар и Румыния, последний сбор – Кот-д'Ивуар и Бельгия. В таких микроциклах нам нужно было посмотреть работу тренерского штаба, как мы переключаемся с одной команды на другую. И вопросы у нас есть не только к футболистам, но и к себе. Все-таки предстоит большой турнир. В этом плане мы поработали.

    Следующий спарринг – европейская команда и Чили. Почему они? Они дали нам такую возможность, а на Кубке конфедераций нам предстоит Мексика, а по стилю игры чилийцы подходят. Если вы обратили внимание, все соперники высокого уровня. Мы не хотели принципиально играть с более слабыми командами, это мое требование, которое было выполнено. Венец цикла – Бельгия, одна из сильнейших сборных мира, она напичкана звездами», – сказал Черчесов.

    Напомним, 53-летний тренер встал у руля российской сборной в начале августа прошлого года. При нем в семи контрольных поединках команда дважды добыла победу, две встречи свела вничью и в трех уступила.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.04.2017 13:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1351

      15112007 9 апреля 2017, 13:25

      Хотелось бы , чтобы Черчесов озвучил эти вопросы" к себе"

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 апреля 2017, 10:50

      Осетинский волшебник,кавказский гуру,непревзойденный тактик современного футбола,национальная надежда болел всея Руси!
      И это все о нем, Саламоныче,самым черчесным ,самым изобретательным
      мэнэ джером сборной!
      ....Веруем!

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 апреля 2017, 14:54

      Вопрос должен быть один - отставка и побыстрее.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 8 апреля 2017, 14:39

      К себе у него только 2 вопроса "Я гениален или супергениален?"

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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 апреля 2017, 14:37

      тренер-вратарь,это не серьезно.правда,для этой сборной без разницы.

      1
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      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > sidul1 8 апреля 2017, 15:09

      Дело не в том что он бывший воротчик, а вот что тренер он пока средненький, а средненький тренер со средненькими игроками не сможет показать хороший футбол. Журналюги же после его победы с Легией в чемпинате ляхов, распиарили как будто он как минимум чемпионат Голландии выграл с условным Херенвеном. Чемпионал ляхов по уровню чуть выше фнл, и то не факт что выше!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 апреля 2017, 14:32

      Станислав Саламович тренер новой формации, умный и образованный. Он любую свою лажу обоснует. Потом так же аргументированно расскажет, почему не получилось на Кубке конфедераций...
      Всё уже давно ясно! Мы с такими умниками только время упускаем.

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 8 апреля 2017, 13:52

      Да и не только к Вам Станислав.....

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