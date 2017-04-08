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    Молодежное первенство. «Спартак» отправил шесть мячей в ворота «Уфы»

    Во встрече 22-го тура молодежного первенства «Уфа» в родных стенах была разгромлена «Спартаком». Красно-белые нанесли по воротам уфимцев шесть результативных ударов. По дублю на свой счет записали Александр Ломовицкий и Егор Никулин. Еще по одному мячу в активе Владлена Бабаева и Ильи Мазурова.

    Россия. Молодежное первенство. 22-й тур

    Уфа (мол.) – Спартак (мол.) – 1:6 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мазуров, 6; 0:2 – Бабаев, 55; 0:3 – Ломовицкий, 59 (с пенальти); 0:4 – Никулин, 65; 0:5 – Ломовицкий, 71 (с пенальти); 0:6 – Никулин, 85; 1:6 – Шитов, 90.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 16:06
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