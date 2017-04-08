Форвард «Спартака-2»: «В Замбии меня сравнивают с Роналду»

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о своей результативности в предыдущих командах. Также 20-летний замбиец признался, что на родине его сравнивают с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

— Вы всегда много забивали?

— Да. С детства. Помнится, отец организовал в деревне турнир с самодельными мячами. Я стал его лучшим бомбардиром: забил 16 голов в 10 играх. Потом в «Кумаве Старс» выиграл «Золотую бутсу». В «Нчанге Рейнджерс» и «Занако» послал в ворота соперников больше всего мячей среди своих партнеров. В Замбии меня сравнивают с Криштиану Роналду. Я ведь тоже из бедной семьи. Игра этого португальца меня вдохновляет. А в «Спартаке», к слову, мне нравятся Промес и Адриано.

— На какой позиции вам удобнее всего играть?

— В атаке могу быть полезен везде. Но опаснее всего для соперников становлюсь, играя на левом фланге.