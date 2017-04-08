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    Форвард «Спартака-2»: «В Замбии меня сравнивают с Роналду»

    Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о своей результативности в предыдущих командах. Также 20-летний замбиец признался, что на родине его сравнивают с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

    — Вы всегда много забивали?

    — Да. С детства. Помнится, отец организовал в деревне турнир с самодельными мячами. Я стал его лучшим бомбардиром: забил 16 голов в 10 играх. Потом в «Кумаве Старс» выиграл «Золотую бутсу». В «Нчанге Рейнджерс» и «Занако» послал в ворота соперников больше всего мячей среди своих партнеров. В Замбии меня сравнивают с Криштиану Роналду. Я ведь тоже из бедной семьи. Игра этого португальца меня вдохновляет. А в «Спартаке», к слову, мне нравятся Промес и Адриано.

    — На какой позиции вам удобнее всего играть?

    — В атаке могу быть полезен везде. Но опаснее всего для соперников становлюсь, играя на левом фланге.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.04.2017 10:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:51

      Талант есть.Теперь дело за огранщиком.

      -3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 8 апреля 2017, 11:50

      Лишь бы тренера не загубили талант, как часто у бывает, а наоборот - смогли развить.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2017, 11:33

      Удачи тебе.Глядишь и в основе себя покажешь.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 апреля 2017, 10:55

      как бы не получилось как с Рубиновскими легионерами - они думают в Россий так себе футбол - мы будем здесь как рыба в воде и у многих не хера не получается

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 8 апреля 2017, 10:35

      Нуу, сам о себе!ты игрой доказывай,а не пустословничай!!!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 апреля 2017, 10:28

      Сравнивают,потому что с бедной семьи или от того,что забил 16 самодельных мячей ?

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > acer2003 8 апреля 2017, 10:57

      с бедных семей больше вкладываются что бы заработать - что не ясного

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > ijgjr 8 апреля 2017, 10:59

      Наверное,выкладываются,а не вкладываются !)

      0
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      Рейтинг: +39

      Kuzov 8 апреля 2017, 10:15

      Бугагагагагагагагагагагагагагага

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