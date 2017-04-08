Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Форвард «Спартака-2»: «В Замбии меня сравнивают с Роналду»

8 апреля 2017, 10:08
9

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о своей результативности в предыдущих командах. Также 20-летний замбиец признался, что на родине его сравнивают с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

— Вы всегда много забивали?

— Да. С детства. Помнится, отец организовал в деревне турнир с самодельными мячами. Я стал его лучшим бомбардиром: забил 16 голов в 10 играх. Потом в «Кумаве Старс» выиграл «Золотую бутсу». В «Нчанге Рейнджерс» и «Занако» послал в ворота соперников больше всего мячей среди своих партнеров. В Замбии меня сравнивают с Криштиану Роналду. Я ведь тоже из бедной семьи. Игра этого португальца меня вдохновляет. А в «Спартаке», к слову, мне нравятся Промес и Адриано.

— На какой позиции вам удобнее всего играть?

— В атаке могу быть полезен везде. Но опаснее всего для соперников становлюсь, играя на левом фланге.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. ФНЛ Спартак-2 Роналду Криштиану
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kuzov
1491635754
Бугагагагагагагагагагагагагагага
Ответить
acer2003
1491636530
Сравнивают,потому что с бедной семьи или от того,что забил 16 самодельных мячей ?
Ответить
KingRey21
1491636958
Нуу, сам о себе!ты игрой доказывай,а не пустословничай!!!
Ответить
ijgjr
1491638148
как бы не получилось как с Рубиновскими легионерами - они думают в Россий так себе футбол - мы будем здесь как рыба в воде и у многих не хера не получается
Ответить
Диктор
1491640423
Удачи тебе.Глядишь и в основе себя покажешь.
Ответить
Dimonadze
1491641402
Лишь бы тренера не загубили талант, как часто у бывает, а наоборот - смогли развить.
Ответить
Мары
1491645073
Талант есть.Теперь дело за огранщиком.
Ответить
Главные новости
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
Все новости
Все новости
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
Вчера, 15:18
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
19
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+