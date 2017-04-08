Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери посетил тренировочную базу «Челси» в Кобхэме, где встретился с наставником синих Антонио Конте.

«Клаудио – мой хороший друг. Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить. Для меня вполне нормально – спросить что-то о прошлом сезоне, было приятно увидеть его, надеюсь, мы еще раз увидимся с ним в нынешнем сезоне.

Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались. Он мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал Конте.