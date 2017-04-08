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    Раньери посетил тренировочную базу «Челси»

    Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери посетил тренировочную базу «Челси» в Кобхэме, где встретился с наставником синих Антонио Конте.

    «Клаудио – мой хороший друг. Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить. Для меня вполне нормально – спросить что-то о прошлом сезоне, было приятно увидеть его, надеюсь, мы еще раз увидимся с ним в нынешнем сезоне.

    Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались. Он мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    08.04.2017 06:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта 8 апреля 2017, 08:45

      ДА СДЕЛАТЬ ЗА СЕЗОН КОМАНДУ МЕЧТЫ ДОРОГОГО СТОИТ РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 8 апреля 2017, 07:58

      Два отличных тренера

      2
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