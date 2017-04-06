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    РФС получил от УЕФА и ФИФА за 2016 год 640 миллионов призовых

    РФС по итогам 2016 года получил от УЕФА и ФИФА 640 миллионов рублей в качестве призовых. Об этом заявил глава контрольно-ревизионной комиссии организации Иван Перонко.

    «Призовые от ФИФА и УЕФА в 2016 году составили 640 миллионов рублей, а расходы на содержание всех национальных сборных, а их 19 команд, – 1,4 миллиарда рублей», – сказал Перонко.

    Напомним, сборная России на чемпионате Европы-2016 во Франции не сумела преодолеть групповой этап, набрав всего одно очко после трех матчей.

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    Источник: РФС

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    06.04.2017 20:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +110

      Firevet 7 апреля 2017, 00:15

      И хде бабло?! Где новые детские спортшколы?!

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 6 апреля 2017, 23:26

      Ну и нахрен такая сборная которая даже убытки не покрывает а всего лишь треть отбывает... их надо мне в отелях и на тачка возить а палатки выдать и сказать хотите норм зарабатывайте играя в футбол!!!!

      0
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      Рейтинг: +47

      Gory One 6 апреля 2017, 23:23

      160.000 рублей в час получается. Нереально многовато.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 апреля 2017, 22:14

      На детский и юношеский футбол отдайте

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      Рейтинг: +46

      RatUS 6 апреля 2017, 21:49

      базу для сборной постройте, а не в отелях селите. Расходу сразу уменьшатся

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2017, 21:41

      Тот самый момент, когда из 19 сборных можно сходу вспомнить лишь взрослую, женскую, U19, U17 и взрослую по пляжному футболу. А кто назовёт ещё 9 сборных? И на всё это потрачено 1.4 миллиарда рублей за год!
      Ах да, вспомнил ещё одну - сборная по распилу бюджетных денег на футбол!

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      Рейтинг: +585

      tilvan 6 апреля 2017, 20:50

      тот самый момент, когда речь идет о рублях)))

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