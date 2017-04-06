РФС получил от УЕФА и ФИФА за 2016 год 640 миллионов призовых

РФС по итогам 2016 года получил от УЕФА и ФИФА 640 миллионов рублей в качестве призовых. Об этом заявил глава контрольно-ревизионной комиссии организации Иван Перонко.

«Призовые от ФИФА и УЕФА в 2016 году составили 640 миллионов рублей, а расходы на содержание всех национальных сборных, а их 19 команд, – 1,4 миллиарда рублей», – сказал Перонко.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы-2016 во Франции не сумела преодолеть групповой этап, набрав всего одно очко после трех матчей.

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