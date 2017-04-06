Грасия: «Отставка? Мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после поражения казанского клуба в матче 1/2 финала Кубка от «Урала» (1:2) заявил, что сконцентрирован на подготовке к следующему матчу, несмотря на риск быть отправленным в отставку.

Отметим, что на данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 27 очков.

– Готовы к отставке?

– Я сконцентрирован на подготовке к следующему матчу. Мы будем бороться и выкладываться, чтобы заработать максимальное количество очков в чемпионате. У команды сейчас сложный момент. Я понимаю, что такие вопросы будут задаваться и их нужно выдержать. Но я буду продолжать выкладываться и мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре.