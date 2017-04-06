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    Грасия: «Отставка? Мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после поражения казанского клуба в матче 1/2 финала Кубка от «Урала» (1:2) заявил, что сконцентрирован на подготовке к следующему матчу, несмотря на риск быть отправленным в отставку.

    Отметим, что на данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 27 очков.

    – Готовы к отставке?

    – Я сконцентрирован на подготовке к следующему матчу. Мы будем бороться и выкладываться, чтобы заработать максимальное количество очков в чемпионате. У команды сейчас сложный момент. Я понимаю, что такие вопросы будут задаваться и их нужно выдержать. Но я буду продолжать выкладываться и мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.04.2017 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 апреля 2017, 20:05

      ...немедленно,г-н Грассия--чемодан,вокзал,Испания.Чао.

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 6 апреля 2017, 19:55

      В отставку Грасию игры вообще нет у Рубина.

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