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    Агент Мусы: «Избиение жены? Он даже мухи не обидит»

    Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, заявил, что его клиент не избивал собственную жену. Напомним, ранее сообщалось, что за данный инцидент форвард был доставлен в полицию, где с ним была проведена беседа.

    «Между Мусой и его женой произошла ссора. Это привлекло внимание соседей, которые вызвали полицию. С Ахмедом и свидетелями произошедшего провели беседу. Дело было закрыто, поскольку нет ничего, что можно предъявить.

    Это нормально, когда в паре происходят ссоры. Однако ни Муса, ни его жена друг друга не били. Это был простой внутренний конфликт, который уже разрешен. Теперь они помирились. Все знают, что Муса – веселый и добрый парень. Он не пьет и не курит, не имеет и никогда не проблем с законом. Он даже мухи не обидит», – сказал Харрис.

    Отметим, что руководство «Лестера» планирует провести с Мусой воспитательную беседу, однако никаких санкций к игроку применено не будет.

    Источник: The Guardian

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    06.04.2017 18:01
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