Кубок Италии. Дубль Игуаина в ворота «Наполи» помог «Ювентусу» выйти в финал

«Ювентус» пробился в полуфинал Кубка Италии, уступив «Наполи» на выезде со счетом 2:3. В команде Массимиллиано Аллегри отличился Гонсало Игуаин, у хозяев забили Марек Гамшик, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

Общий счет по сумме двух встреч — 5:4 в пользу туринского клуба.

В решающем матче турнира «Ювентус» сыграет с «Лацио».

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Наполи — Ювентус — 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Игуаин, 32; 1:1 — Гамшик, 53; 1:2 — Игуаин, 58; 2:2 — Мертенс, 61; 3:2 —Инсинье, 67.

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