Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Италии. Дубль Игуаина в ворота «Наполи» помог «Ювентусу» выйти в финал

    «Ювентус» пробился в полуфинал Кубка Италии, уступив «Наполи» на выезде со счетом 2:3. В команде Массимиллиано Аллегри отличился Гонсало Игуаин, у хозяев забили Марек Гамшик, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

    Общий счет по сумме двух встреч — 5:4 в пользу туринского клуба.

    В решающем матче турнира «Ювентус» сыграет с «Лацио».

    Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

    Наполи — Ювентус — 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Игуаин, 32; 1:1 — Гамшик, 53; 1:2 — Игуаин, 58; 2:2 — Мертенс, 61; 3:2 —Инсинье, 67.

    Календарь Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 апреля 2017, 08:52

      Игуаин так держать !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11