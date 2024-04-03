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    • «Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии, 3 апреля

    «Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии, 3 апреля

    В среду, 3 апреля, «Фиорентина» дома сыграет с «Аталантой». Поединок состоится в полуфинале Кубка Италии и начнется в 22:00 по мск.

    «Фиорентина»

    В последних пяти матчах команда выиграла только одну встречу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Фиорентина» забила и пропустила по восемь голов. В предыдущем матче флорентийцы проиграли «Милану» – 1:2.

    «Аталанта»

    «Аталанта» в последних пяти матчах проиграла только один раз. Команда одержала две победы и дважды сыграла вничью. Забил клуб из Бергамо девять голов и пропустил шесть мячей. В предыдущем матче «Аталанта» на выезде обыграла «Наполи» – 3:0.

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «Аталанта»

    История противостояния команд насчитывает 132 встречи, в последних пяти матчах трижды побеждала «Фиорентина», одну игру выиграла «Аталанта», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке нет явного фаворита встречи, поэтому поставим на ТБ 2.5 – 1.79.

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    «Фиорентина» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:04
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