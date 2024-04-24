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    • Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии

    Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил критику в адрес команды тем, что люди ожидали борьбы с «Интером» в Серии A после отличного старта сезона. Во вторник «бьянконери» проиграли «Лацио» (1:2) в ответном полуфинальном матче Кубка Италии, но все равно вышли в финал турнира.

    «В этом матче нам потребовалось потерпеть, но мы понимали, что так и будет, особенно после того, как мы пропустили гол со стандартного положения. Мы провели хороший второй тайм. Несмотря на то, что «Лацио» играл очень хорошо, по итогам двух матчей, думаю, что мы заслужили выход в финал.

    Выйти в финал никогда не бывает легко. За последние три года мы проведем два финала Кубка Италии. Теперь мы должны сконцентрироваться на Серии A, поскольку мы еще не вышли в Лигу чемпионов.

    Мы прекрасно понимали, что если завершим выступление в Кубке Италии, это окажет негативное влияние на нашу психологию перед предстоящей игрой с «Миланом». Не будем ходить вокруг да около: давление в «Ювентусе» огромно, и это было испытанием для ребят.

    Критика всегда будет в адрес «Ювентуса», но мы сами виноваты в том, что первая половина сезона была проведена великолепно, чего никто не ожидал. В тот момент люди подумали, что мы сможем побороться с «Интером», но я беспокоился, что у нас могут возникнуть трудности во второй половине сезона», – сказал Аллегри.

    • В первом матче «Ювентус» победил «Лацио» со счетом 2:0.
    • Финал турнира пройдет 15 мая.
    • В нем «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» или «Аталантой».
    • 27 апреля туринцы сыграют с «Миланом» в 34-м туре Серии A.

    Источник: Football Italia

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    24.04.2024 11:01
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