В среду, 15 мая, «Аталанта» сыграет с «Ювентусом». Поединок пройдет в финале Кубка Италии и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Аталанта»

В последних пяти матчах подопечные Гасперини выиграли четыре матча и еще в одной встрече сыграли вничью. Команда в последнем матче обыграла «Рому» со счетом 2:1. Отметим, «Аталанта» забила 21 гол и пропустила восемь голов.

Туринцы в последних пяти матчах не одержали ни одной победы, в четырех встречах сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда в последнем матче сыграла вничью с «Салернитаной» – 1:1. «Ювентус» забил восемь голов и пропустил семь мячей.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус»

В трех последних очных встречах команды сыграли три ничьи. В предстоящем поединке «Аталанта» – фаворит матча. Команда показывает яркий и результативный футбол, а «Ювентус», наоборот, «забуксовал» под конец сезона. Впрочем, перестрахуемся и поставим на победу «Аталанты» или ничью – 1.40.