Аллегри объяснил важность для «Ювентуса» победы над «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Лацио» (2:0) отметил, что его команде было важно победить после серии неудач.

«Было важно вернуться на победную тропу, пусть даже Кубок Италии – это не Серия А.

Первый тайм получился сбалансированным, во втором мы стали играть быстрее и забили два мяча очень сильному «Лацио». Но борьба еще не окончена, в ответной игре тоже надо сыграть хорошо.

В перерыве я сказал команде бежать по направлению к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я действительно так считаю. Я сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем.

Чтобы достичь своих целей, мы должны разбирать этот сезон по кирпичику. В негативном отрезке были виноваты все, особенно я. Но футбол состоит из моментов, и парни постарались сохранить равновесие и душевные силы для такой игры», – сказал Аллегри.