Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Аллегри объяснил важность для «Ювентуса» победы над «Лацио»

    Аллегри объяснил важность для «Ювентуса» победы над «Лацио»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Лацио» (2:0) отметил, что его команде было важно победить после серии неудач.

    «Было важно вернуться на победную тропу, пусть даже Кубок Италии – это не Серия А.

    Первый тайм получился сбалансированным, во втором мы стали играть быстрее и забили два мяча очень сильному «Лацио». Но борьба еще не окончена, в ответной игре тоже надо сыграть хорошо.

    В перерыве я сказал команде бежать по направлению к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я действительно так считаю. Я сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем.

    Чтобы достичь своих целей, мы должны разбирать этот сезон по кирпичику. В негативном отрезке были виноваты все, особенно я. Но футбол состоит из моментов, и парни постарались сохранить равновесие и душевные силы для такой игры», – сказал Аллегри.

    • «Ювентус» одержал первую победу с 25 февраля.
    • В последних 4 матчах в Серии A команда дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

    Новости по теме
    Журналист сообщил о вероятном увольнении Аллегри 1
    «Ювентус» бесплатно подпишет вингера «Лацио»
    Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша 1
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2024 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+