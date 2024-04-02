Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Ювентус» – «Лацио»: прогноз на матч 1/2 Кубка Италии, 2 апреля

    «Ювентус» – «Лацио»: прогноз на матч 1/2 Кубка Италии, 2 апреля

    В матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио». Поединок состоится во вторник, 2 апреля и начнется в 22:00 по мск.

    «Ювентус»

    Туринцы в последних пяти матчах одержали только одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда наколотила 6 голов и пропустила 7 мячей. В предыдущем матче «Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 0:1.

    «Лацио»

    Римляне в последних пяти матчах одержали две победы и трижды проиграли. Команда забила 5 голов и пропустила 8 мячей. В предыдущем матче «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Лацио»

    История противостония команд насчитывает 194 встречи. В последних пяти матчах «Ювентус» выигрывал три раза, а вот игроки «Лацио» дважды праздновали победу. В предстоящем матче букмекеры традиционно видят фаворитом «Ювентус». На победу туринцев дают коэфф 1.79, а вот на победу «Лацио» – 5.60, ничья оценена в 3.45. Мы поставим на ТМ 2.5 – 1.52 и победу «Ювентуса» – 1.79.

    Новости по теме
    Аллегри объяснил важность для «Ювентуса» победы над «Лацио»
    Кубок Италии. «Ювентус» обыграл «Лацио» (2:0) в первом матче 1/2 финала
    «Ювентус» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2024 20:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+