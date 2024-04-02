В матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио». Поединок состоится во вторник, 2 апреля и начнется в 22:00 по мск.

«Ювентус»

Туринцы в последних пяти матчах одержали только одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда наколотила 6 голов и пропустила 7 мячей. В предыдущем матче «Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 0:1.

«Лацио»

Римляне в последних пяти матчах одержали две победы и трижды проиграли. Команда забила 5 голов и пропустила 8 мячей. В предыдущем матче «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Лацио»

История противостония команд насчитывает 194 встречи. В последних пяти матчах «Ювентус» выигрывал три раза, а вот игроки «Лацио» дважды праздновали победу. В предстоящем матче букмекеры традиционно видят фаворитом «Ювентус». На победу туринцев дают коэфф 1.79, а вот на победу «Лацио» – 5.60, ничья оценена в 3.45. Мы поставим на ТМ 2.5 – 1.52 и победу «Ювентуса» – 1.79.