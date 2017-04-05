Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» и «Уфа» имеют одинаковые шансы на выход в финал Кубка России

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России между «Локомотивом» и «Уфой». По мнению специалиста, шансы команд на выход в финал турнира примерно равны.

«Думаю, у «Уфы» и «Локомотива» равные шансы на победу. Обе команды обладают потенциалом для выхода в финал. Но некое преимущество у «Локомотива» все-таки есть, ведь они совсем недавно провели матч с «Уфой», добились победы, и как бы там ни было, команда всегда держит в уме положительные или негативные эмоции – их никто не отменял. У «Локомотива» этих положительных эмоций сегодня как раз и будет больше.

Все-таки нужно, чтобы «Локомотив» вышел на свой уровень. «Уфе» придется больше стараться, ведь они в прошлом матче по всем статьям уступили. Конечно, опыт Семина как тренера – это тоже преимущество, но оно настолько незначительное, что делать на него упор было бы неправильно. Мне думается, что есть некое равенство между двумя специалистами в условиях кубковой встречи. Важно то, как команды провели этот межигровой цикл и как поведут себя Семин и Семак на предыгровой установке.

Предстоящая кубковая встреча, безусловно, будет интересной. Стоит признать, что Семин нашел для «Локомотива» очень серьезное усиление. Он нашел возможность применения Ари, который вылетел из обоймы «Краснодара». Плюс Фарфан в последней игре сыграл так агрессивно, что можно думать, что у «Локомотива» выстраивается атакующая мощь», – сказал Игнатьев.

Матч состоится сегодня в Уфе и начнется в 19:30 по московскому времени.