На матче «Зенит» – «Анжи» будут усилены меры безопасности

«Зенит» намерен усилить меры безопасности на домашнем поединке 22-го тура с «Анжи». Петербургский клуб просит своих болельщиков не приходить на стадион с ручной кладью.

Матч между сине-бело-голубыми и махачкалинцами состоится в субботу, 8 апреля.

«На стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи. Служба безопасности клуба просит отнестись к этим мерам с пониманием», – говорится в сообщении.

Судя по всему, такое решение было принято в связи со взрывом, прогремевшим в петербургском метрополитене в понедельник, 3 апреля. По последним данным, его жертвами стали 14 человек.