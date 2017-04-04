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    На матче «Зенит» – «Анжи» будут усилены меры безопасности

    «Зенит» намерен усилить меры безопасности на домашнем поединке 22-го тура с «Анжи». Петербургский клуб просит своих болельщиков не приходить на стадион с ручной кладью.

    Матч между сине-бело-голубыми и махачкалинцами состоится в субботу, 8 апреля.

    «На стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи. Служба безопасности клуба просит отнестись к этим мерам с пониманием», – говорится в сообщении.

    Судя по всему, такое решение было принято в связи со взрывом, прогремевшим в петербургском метрополитене в понедельник, 3 апреля. По последним данным, его жертвами стали 14 человек.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.04.2017 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 4 апреля 2017, 19:45

      А зенитовские болельщики при чём тут, разве им нужно взрывать что-то в родном городе. Пусть представители горных и азиатских народов теперь чешутся

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 4 апреля 2017, 19:33

      при чём тут сумки? вроде инфа прошла что взрывное устройство собрали уже в метро.придётся и карманы вытряхивать

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