Мутко заявил, что игры РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что календарь РФПЛ должен быть составлен, в первую очередь, в интересах болельщиков и клубов. По его мнению, матчи российского первенства должны проводиться исключительно в выходные.

Сегодня, в понедельник, запланировано две встречи 21-го тура Премьер-лиги: «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Начало обоих поединков – 19:30 по московскому времени.

Также отметим, что матч 23-го тура между красно-белыми и «Зенитом» состоится в воскресенье, 16 апреля, однако из-за финала хоккейного Кубка Гагарина в угоду телевидению он начнется в 20:00.

«Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения – пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, – нужно решение.

Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье. Футбол – спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да еще серьезный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в интернете. Не обязательно все соревнования транслировать по национальном федеральному каналу. Если человек – поклонник, он найдет, где это посмотреть, это задача РФПЛ.

Мы со стороны РФС вмешиваться не можем, но пытаемся рекомендовать. Главная стратегическая цель – популяризация футбола, поднятие интереса к футболу, увеличение посещаемости. Переносами на понедельник эту задачу не решить, лига учреждена клубами и идет им навстречу, но порой это делается не в интересах болельщиков – нужен баланс. В выигрыше должны быть и клубы, и болельщики – главные инвесторы футбола. Они должны получать комфорт и удовольствие. Но если в понедельник ехать на матч, надо раньше выходить – в 19:30 начало, по окончании некоторые к 12 часам ночи приезжают. А если из другого региона? Сейчас многие ребята из разных регионов прилетали.

Нужно выбирать главный матч тура, который должен играться в одно время, чтобы страна знала – он в субботу в 19:00, и транслируется в это время. Если два таких матча, значит, один в субботу в 19:00, второй – в воскресенье в 19:00. Так должно быть, и думаю, что РФПЛ это понимает, мы говорим с руководством лиги на эту тему, хотя сейчас – за 10 туров – поменять календарь крайне сложно», – сказал Мутко.