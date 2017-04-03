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    Мутко заявил, что игры РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что календарь РФПЛ должен быть составлен, в первую очередь, в интересах болельщиков и клубов. По его мнению, матчи российского первенства должны проводиться исключительно в выходные.

    Сегодня, в понедельник, запланировано две встречи 21-го тура Премьер-лиги: «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Начало обоих поединков – 19:30 по московскому времени.

    Также отметим, что матч 23-го тура между красно-белыми и «Зенитом» состоится в воскресенье, 16 апреля, однако из-за финала хоккейного Кубка Гагарина в угоду телевидению он начнется в 20:00.

    «Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения – пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, – нужно решение.

    Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье. Футбол – спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да еще серьезный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в интернете. Не обязательно все соревнования транслировать по национальном федеральному каналу. Если человек – поклонник, он найдет, где это посмотреть, это задача РФПЛ.

    Мы со стороны РФС вмешиваться не можем, но пытаемся рекомендовать. Главная стратегическая цель – популяризация футбола, поднятие интереса к футболу, увеличение посещаемости. Переносами на понедельник эту задачу не решить, лига учреждена клубами и идет им навстречу, но порой это делается не в интересах болельщиков – нужен баланс. В выигрыше должны быть и клубы, и болельщики – главные инвесторы футбола. Они должны получать комфорт и удовольствие. Но если в понедельник ехать на матч, надо раньше выходить – в 19:30 начало, по окончании некоторые к 12 часам ночи приезжают. А если из другого региона? Сейчас многие ребята из разных регионов прилетали.

    Нужно выбирать главный матч тура, который должен играться в одно время, чтобы страна знала – он в субботу в 19:00, и транслируется в это время. Если два таких матча, значит, один в субботу в 19:00, второй – в воскресенье в 19:00. Так должно быть, и думаю, что РФПЛ это понимает, мы говорим с руководством лиги на эту тему, хотя сейчас – за 10 туров – поменять календарь крайне сложно», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2017 14:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 апреля 2017, 16:09

      Хочется сказать две вещи во первых о каком мировом опыте говорит Мутко,в Германии уже двадцать лет играют по пятницам,в Испании уже несколько лет проводится такая политика матчи проводятся в пятницу и в понедельник.В Италии если надо спокойно играют понедельник,и даже в Англии с их вековыми традициями тоже собираются играть не только в понедельник,как у них эта заведено ,но и в пятницу.Так,что наши чиновники как всегда говорят бред а пытаются преподать это как истину,а во вторых насчет популяризации футбола хочется сказать словами классика ,а вы друзья как не садитесь,все в музыканты не годитесь.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 3 апреля 2017, 15:19

      Соболезнования жителям Питера!

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 3 апреля 2017, 15:12

      Мудак, а то, что есть люди, которые работают в субботу и в воскресенье, и что будни для них - это единственный шанс сходить на футбол - это он не берет в расчет?
      Я уже блять билеты купил на самолет до Москвы и обратно. Из-за этого МуДко придется терять бабки.
      Изначально матч вообще на четверг стоял. Думал:"О, съезжу". Взяли перенесли матч на воскресение. Вообще беспредел.

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 3 апреля 2017, 14:55

      Лучше убери лимит,сделай футбол для людей,а не для мафии

      1
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      Рейтинг: +157

      Huberman 3 апреля 2017, 14:54

      Виталий Леонтьевич. Здоровы ли вы сударь? Ненароком здравая мысль в голову попала?

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 3 апреля 2017, 14:49

      До Мудко только дошло,что футбол для зрителей.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 3 апреля 2017, 14:43

      "Мы со стороны РФС вмешиваться не можем..."
      Нахер вы тогда нужны?

      6
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 3 апреля 2017, 14:31

      Решил с Европы брать пример? Всё верно, хоть они и ....

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 14:30

      О чем раньше то думал, придурь?

      4
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