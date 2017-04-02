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  • Роджерс: «В АПЛ «Селтик» был бы как минимум в топ-6 даже без денег»

Роджерс: «В АПЛ «Селтик» был бы как минимум в топ-6 даже без денег»

2 апреля 2017, 21:45
1

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс считает, что его команда может конкурировать с ведущими клубами английской Премьер-лиги. Сегодня «кельты» досрочно оформили шестую подряд победу в чемпионате Шотландии.

«Смогли бы мы выступать в Премьер-лиги? Смогли бы. У меня нет абсолютно никаких сомнений по этому поводу. На нас ходят 60 тысяч болельщиков каждую неделю. Такая команда могла бы играть в АПЛ даже без денег.

Я выиграл Чемпионшип со «Суонси» и финишировал на 11 месте в следующем сезоне. Это было огромным достижением.

Но речь идет о «Селтике» — одной из икон мирового футбола, поэтому мы бы однозначно вписались в этот чемпионат. Команда была бы как минимум в топ-4 или топ-6», — считает Роджерс.

44-летний специалист возглавил клуб из Глазго в мае 2016 года. С 2012 по 2015 год Роджерс тренировал «Ливерпуль».

Источник: Skysports
Шотландия. Премьер-Лига Англия. Премьер-лига Селтик Роджерс Брендан
Комментарии (1)
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Ромарио1981
1491160470
Если верить источнику Брендан Роджерс тренировал«Ливерпуль». 18153 года-Горец не иначе.
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