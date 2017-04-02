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    Роджерс: «В АПЛ «Селтик» был бы как минимум в топ-6 даже без денег»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс считает, что его команда может конкурировать с ведущими клубами английской Премьер-лиги. Сегодня «кельты» досрочно оформили шестую подряд победу в чемпионате Шотландии.

    «Смогли бы мы выступать в Премьер-лиги? Смогли бы. У меня нет абсолютно никаких сомнений по этому поводу. На нас ходят 60 тысяч болельщиков каждую неделю. Такая команда могла бы играть в АПЛ даже без денег.

    Я выиграл Чемпионшип со «Суонси» и финишировал на 11 месте в следующем сезоне. Это было огромным достижением.

    Но речь идет о «Селтике» — одной из икон мирового футбола, поэтому мы бы однозначно вписались в этот чемпионат. Команда была бы как минимум в топ-4 или топ-6», — считает Роджерс.

    44-летний специалист возглавил клуб из Глазго в мае 2016 года. С 2012 по 2015 год Роджерс тренировал «Ливерпуль».

    Источник: Skysports

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    02.04.2017 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 2 апреля 2017, 22:14

      Если верить источнику Брендан Роджерс тренировал«Ливерпуль». 18153 года-Горец не иначе.

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