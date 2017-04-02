Лукаку не бил по воротам «Ливерпуля» на протяжении 270 минут

Встреча 30 тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Эвертоном» закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Нападающий «ирисок» Ромелу Лукаку провел на поле 90 минут и ни разу не пробил по воротам Симона Миньоле. Последний удар форварда по воротам «красных» датирован матчем 17 тура (1:0 в пользу «Ливерпуля»). С того момента прошло 270 минут игрового времени.

Лукаку является лучшим бомбардиром АПЛ, имея на счету 21 гол в 29 матчах. Команда Рональда Кумана занимает седьмое место в турнирной таблице.