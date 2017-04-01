Феллаини: «Мы расстроены ничьей с «Вест Бромвичем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини поделился мыслями после встречи 30 тура английской Премьер-лиги с «ВБА» (0:0).

«Мы расстроены. Похожим образом мы упустили кучу очков, но в футболе важна концентрация на будущем. Быстрые голы играют большую роль в матчах, и мы должны были реализовывать свой шанс в начале встречи. Бен Фостер совершил отличный сэйв.

Домашние команды всегда стараются играть в атаку. Поэтому игры на «Олд Траффорд» получаются непростыми, ведь к нам приезжают либо за ничьей, либо за победой, добытой в контратаке. Надо найти решение для таких ситуаций.

Впереди десять игр, разыгрывается 30 очков. Среди них будут большие матчи, и мы должны быть готовы к ним», — сказал 29-летний хавбек.

В текущем сезоне бельгиец забил один гола в 22 матчах. «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Ранее исход матча прокомментировал главный тренер манчестерского клуба Жозе Моуринью.