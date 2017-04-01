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    Моуринью: «Де Хеа спал в матче с «Вест Бромвичем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 30 тура чемпионата Англии против «Вест Бромвич Альбион» (0:0).

    «Де Хеа спал на протяжении встречи. Одна команда владела мячом, другая — нет. Одна команда старалась победить, другая играла на ничью», — цитирует специалиста журналист ESPN Бен Диннери.

    Манчестерский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    01.04.2017 19:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 апреля 2017, 14:03

      А всё закономерно. ВБА оторвался на Арсенале, а теперь отдохнули. Вратарь то надёжный. Так что результат справедливый. Если бы у ВБА были бы ещё и деньги, то вполне даже за Лигу Европы могли бы воевать.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 1 апреля 2017, 22:08

      Лучше бы Мауриньо поспал: глядишь, великий МЮ поднялся бы до ЛЧ

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 апреля 2017, 19:57

      чем отличается Мауринью от Ван Галла? да ничем вот и доказательство нет Погба и Ибры и команда совсем скисла играет также как и в прошлом году, а Де Хеа чуть не проспал пенку

      5
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Garrincha58 1 апреля 2017, 20:03

      с Погбой и Иброй что ли лучше бы сыграли? ВестБром в этом сезоне тот же самый Ростов! и как то МЮ и с Ростовым не ахти как сыграл, если бы не привозище со стороны Ростова... так что не в игроках дело... в чем то он прав... МЮ тяжело играть с командами которые играют в антифутбол, как впрочем и другим клубам.. тот же Зенит против Ростова сыграл не ахти в первом круге, когда Ростов приехал чисто играть на ничью запасным составом и всю игру отсидел в обороне... и ведь не игроки Зенита в этом виноваты, что им пришлось взламывать оборону из 11 игроков... ту такая же ситуация

      4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > RedGreenHooligan 1 апреля 2017, 20:48

      согласен с тобой! галимейший антифутбол, в стиле вест бромвича, атлетико и прочих скучнейших команд! смотреть тошно!

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > diadushka 1 апреля 2017, 20:55

      ну с Атлетико не соглашусь... они в 10-ром не запираются в своей штрафной... там грубый футбол построенный на борьбе, на каждом участке поля, к тому же в отличии от тех же Ростова, ВестБрома - Атлетико довольно таки результативная команда с отличной обороной... причем в этом сезоне они забили больше чем тот же МЮ и почти рядом с МС... у Атлетико просто не такой зрелищный футбол, он более прагматичный что ли

      3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Garrincha58 1 апреля 2017, 21:16

      Без любителя интимных стрижек и Ибры МЮ в прошлом туре смотрелся прекрасно,аж САФом пахнуло.Фелаини отлично отыграл.Сейчас тоже ничего.Главное не пропустили - уже радость.А то атакуя весь матч, по законам АПЛ,могли словить контру на 89й и было бы точно как при Гаале.

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 1 апреля 2017, 19:54

      Внимание вопрос: "Выспался ли Де Хеа?"

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