Моуринью: «Де Хеа спал в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 30 тура чемпионата Англии против «Вест Бромвич Альбион» (0:0).

«Де Хеа спал на протяжении встречи. Одна команда владела мячом, другая — нет. Одна команда старалась победить, другая играла на ничью», — цитирует специалиста журналист ESPN Бен Диннери.

Манчестерский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.