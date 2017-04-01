Моуринью: «Де Хеа спал в матче с «Вест Бромвичем»

А всё закономерно. ВБА оторвался на Арсенале, а теперь отдохнули. Вратарь то надёжный. Так что результат справедливый. Если бы у ВБА были бы ещё и деньги, то вполне даже за Лигу Европы могли бы воевать.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 30 тура чемпионата Англии против «Вест Бромвич Альбион» (0:0).
«Де Хеа спал на протяжении встречи. Одна команда владела мячом, другая — нет. Одна команда старалась победить, другая играла на ничью», — цитирует специалиста журналист ESPN Бен Диннери.
Манчестерский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.