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  • «Тамбов» не проводил предыгровую тренировку на стадионе «Арена Химки» накануне матча с «Динамо»

«Тамбов» не проводил предыгровую тренировку на стадионе «Арена Химки» накануне матча с «Динамо»

1 апреля 2017, 17:40
1

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев подвел итоги матча 29-го тура ФНЛ против «Динамо» (0:3), а также заявил, что команда не проводила предыгровую тренировку накануне матча с бело-голубыми.

«Сложно комментировать проигрыш со счетом 0:3. Я поблагодарил команду за второй тайм, он был неплохой, а первый спишем на плохое поле, вчера на нем не проводили тренировку. Также возьму вину за первый тайм на себя, мы выпустили не совсем здорового Трусевича, Пояркова не хватало, нам нужен был «разрушитель» в середине. Меня расстроило, что не смогли забить, хотя были моменты – реализация хромает», – сказал специалист.

«Тамбов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Тамбов Динамо Талалаев Андрей
Комментарии (1)
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Maxim Nik
1491229822
Наверное это и повлияло, на разгромный результат.
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