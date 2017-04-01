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    «Тамбов» не проводил предыгровую тренировку на стадионе «Арена Химки» накануне матча с «Динамо»

    Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев подвел итоги матча 29-го тура ФНЛ против «Динамо» (0:3), а также заявил, что команда не проводила предыгровую тренировку накануне матча с бело-голубыми.

    «Сложно комментировать проигрыш со счетом 0:3. Я поблагодарил команду за второй тайм, он был неплохой, а первый спишем на плохое поле, вчера на нем не проводили тренировку. Также возьму вину за первый тайм на себя, мы выпустили не совсем здорового Трусевича, Пояркова не хватало, нам нужен был «разрушитель» в середине. Меня расстроило, что не смогли забить, хотя были моменты – реализация хромает», – сказал специалист.

    «Тамбов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    01.04.2017 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 апреля 2017, 17:30

      Наверное это и повлияло, на разгромный результат.

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