Бундеслига. Голы Зюле и Крамарича принесли «Хоффенхайму» победу над «Гертой»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» сумел добиться гостевой победы над «Гертой». Победным мячом отметился защитник Никлас Зюле, который летом перейдет в «Баварию».

Этот успех позволил «Хоффенхайму» обойти в таблице дортмундскую «Боруссию» и подняться на третью строчку. «Герта» располагается на пятом месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

«Герта» – «Хоффенхайм» – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Пекарик, 32; 1:1 – Крамарич, 39; 1:2 – Зюле, 76; 1:3 – Крамарич, 86.

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