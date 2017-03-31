Райт: «В «Арсенале» отсутствует руководство, а Венгер занимается произволом»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт раскритиковал главного тренера команды Арсена Венгера. Райт призвал руководство клуба скорее объявить о будущем французского специалиста.

«В «Арсенале» отсутствует руководство, ведь никто не принимает решения. Венгер занимается произволом, потому что находится в таком положении. «Арсеналу» и его болельщикам нужна ясность, поэтому Венгера нужно заставить сделать заявление о будущем», – сказал Райт.

Арсен Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.