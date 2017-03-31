Ибрагимович сравнил себя с молодеющим Бенджамином Баттоном

35-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович попытался напомнить, что возраст в футболе не всегда важен. Шведский нападающий опубликовал в Instagram фото с подписью «Бенджамин Баттон».

Напомним, Бенджамин Баттон – постоянно молодеющий персонаж из фильма Дэвида Финчера.

Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании нынешнего сезона. В английской Премьер-лиге он провел 25 матчей, забив 15 голов и сделав четыре голевых паса.