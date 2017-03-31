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Луческу: «Москвичи, пожалуйста, судите нас дома!»

31 марта 2017, 12:30
54

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 21-го тура РФПЛ против «Рубина» прокомментировал тот факт, что встречу будет обслуживать московский арбитр. Румынский специалист также рассказал о состоянии игроков своей команды после игр за сборные.

– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?

– Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.

– Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми?

– Нет. Жирков приехал с проблемой, он не работает в общей группе и не сыграет с «Рубином». Раньше остальных приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Шатов тренировался, потом лечился, а сейчас опять вернулся в общую группу.

Напомним, матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится 2 апреля на «Казань-Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Луческу Мирча
Комментарии (54)
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turist82
1490952884
Все ноет и ноет...тряпка а не мужик
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elizaveta-285
1490954066
Надоело его нытье и списывание неудач на судей!!!
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Jenea83
1490956192
Я не понимаю руководство клуба. Зачем такой тренер нужен? Если вы хотите быть первыми Мистер Луческу то надо выходить на поле и обыгрывать такие команды как Амкар на классе. Вот попадет Зенит в ЛЧ в группу с Порто, Борусией и Лионом (это далеко не Амкара уровень- при всем уважением к этому клубу)и что тогда? Опять ныть начнем? Там то судьи точно слушать никого не будут. Нужен тренер который будет молчать и делать свое дело. С такими ресурсами Зенит должен на голову быть сильнее всех в нашем чемпионате. И в Европе должны выходить из группы ЛЧ и в 1/4 или в 1/2 проигрывать по пенальти Ювентусу например. Вот к чему надо стремиться. А не проигрывать Андерлехту в ЛЕ и плакать после Амкара.
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Asbjorn
1490956546
Уже до матча начинает ныть,там хреново судили, тут хреново судят,х...уевой пи....де,х...уево везде(с)
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Huberman
1490957724
Кляти Москали! Смешон до ужаса уже)))
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pntrz
1490958510
нытик все плачется
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АндрейФКСМ
1490964579
бомжевики постоянно ноят
Ответить
Тони Монтана Б
1490967810
Зенитовцы хватит ныть уже.
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diktatop
1490968535
сопли
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Zeff
1490969851
Бесполезно. Москвичи вездесущи. Ты их в дверь, они в окно.
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