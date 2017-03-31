Луческу: «Москвичи, пожалуйста, судите нас дома!»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 21-го тура РФПЛ против «Рубина» прокомментировал тот факт, что встречу будет обслуживать московский арбитр. Румынский специалист также рассказал о состоянии игроков своей команды после игр за сборные.

– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?

– Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.

– Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми?

– Нет. Жирков приехал с проблемой, он не работает в общей группе и не сыграет с «Рубином». Раньше остальных приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Шатов тренировался, потом лечился, а сейчас опять вернулся в общую группу.

Напомним, матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится 2 апреля на «Казань-Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.