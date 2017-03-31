Лено льстит интерес со стороны «Реала»

Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено не скрывает, что ему приятен интерес со стороны мадридского «Реала». Ранее появилась информация об интересе к нему со стороны испанского клуба.

«Для любого игрока большая честь, когда его имя упоминается в связи с «Реалом». Но больше мне нечего сказать на этот счет. Со мной никто об этом не говорил, в том числе и мой агент», – сказал Лено.

Немецкий вратарь в сентябре прошлого года продлил контракт с клубом, он рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне Лено сыграл в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых пропустил 40 голов.