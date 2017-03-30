Жоаозиньо: «Краснодар» хочет попасть в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился планами на концовку сезона, а также рассказал, как поменялась игра команда с приходом на тренерский мостик Игоря Шалимова.

— 1/8 финала Лиги Европы — это максимум для «Краснодара» на данный момент?

— Уверен, это не предел возможностей нашей команды, мы могли бы пройти дальше. В этот раз не получилось. Надеюсь, что в следующем сезоне выступим лучше. Но сначала нам нужно пробиться в еврокубки по итогам чемпионата, а потом уже думать о Лиге Европы.

— В чемпионате у «Краснодара» есть шансы только на Лигу Европы или же вы намерены бороться за попадание в Лигу чемпионов?

— Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы финишировать как можно выше в турнирной таблице. И, конечно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов.

— Есть мнение, что с приходом на пост главного тренера Игоря Шалимова «Краснодар» стал показывать менее привлекательный футбол. Согласны с этим?

— Каждый смотрит со своей стороны, у всех свое мнение, и они могут говорить что угодно. Конечно, наша игра немного изменилась, но ведь есть же результат. И я надеюсь, что он будет только улучшаться.

«Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.