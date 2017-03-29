Месси: «Мои слова не предназначались арбитру. Я произнес эти слова в воздух»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об инциденте с арбитром, произошедшем в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0). Напомним, форварда дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление помощника главного судьи.

«Мои слова не предназначались ассистенту главного арбитра. Я произнес эти слова в воздух», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что футбольная федерация Аргентины намерена опротестовать решение ФИФА о дисквалификации футболиста.