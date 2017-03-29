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  • Месси: «Мои слова не предназначались арбитру. Я произнес эти слова в воздух»

Месси: «Мои слова не предназначались арбитру. Я произнес эти слова в воздух»

29 марта 2017, 23:26
13

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об инциденте с арбитром, произошедшем в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0). Напомним, форварда дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление помощника главного судьи.

«Мои слова не предназначались ассистенту главного арбитра. Я произнес эти слова в воздух», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что футбольная федерация Аргентины намерена опротестовать решение ФИФА о дисквалификации футболиста.

Источник: Nacion
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Чили Месси Лионель
Комментарии (13)
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Дэс
1490820323
Ппц, Месси тут на Шнурова похож )))
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VikNMar
1490822260
Зажрался парнишка .......
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RedWhiteFans2
1490822531
Обосрался. Че отказываться! За тобой и мой следят .
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ivanthebest
1490822950
Мда, гном как всегда на высоте лицемерства... Не может даже как нормальный мужик признать что не прав, ищет как баба какие-то левые отмазки...
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x-x-x-x-x
1490825039
ну да это просто ветром занесло на арбитра. ветер надо дисквалифицироват)))
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Аид666
1490840499
вот смысл от всего отмазываться... за дела нужно отвечать!
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TEPEK
1490852156
Думал фамилией своей отмазаться,а получил по заслугам) Пускай теперь несет наказание )
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hellkid
1490854767
а то что мать судьи упомянул - тоже просто в воздух?..мда...месси - баба, за слова ответить не может
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CMRDSA7
1490863934
вот поэтому и не уважаю его... за свои поступки отвечать надо, а не как девочка себя вести
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XaXatyn
1491014406
Ну да в воздух , если уж на то пошло зайди в раздевалку и посылай сколько угодно воздух там
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