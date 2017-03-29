Скоулз: «Руни столько сделал для «МЮ», что имеет право принять решение о своем будущем самостоятельно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о нападающем команды Уэйне Руни. По словам Скоулза, форвард заслужил право самостоятельно выбирать свое будущее.

«Руни – это невероятный игрок в истории команды. Я считаю, что его будущее должно зависеть только от него. Если он хочет остаться, то это здорово. Если он хочет уйти, вы должны уважать его решение. Он столько всего выиграл в составе «МЮ», забил нереальное количество голов. Я считаю, что он заслужил право на то, чтобы принимать решения о своем будущем самостоятельно», – сказал Скоулз.

Руни, ставший лучшим бомбардиром манкунианцев в истории, в текущем сезоне провел 18 матчей и забил два гола.