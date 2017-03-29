Санчес заявил, что намерен остаться в «Арсенале» до конца контракта

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес поделился мнением о своем будущем в лондонском клубе. Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии» и «Ювентуса».

«Я очень комфортно чувствую себя в Лондоне. Я намерен отработать контракт с «Арсеналом до конца. Мне хотелось бы продолжить играть в том же городе, но я очень хочу выигрывать трофеи. Мне нравится защищать цвета амбициозной команды. Да, мне 28 лет, но меня еще многое ждет впереди. Я очень внимателен к себе и своему организму», – сказал футболист.

Контракт чилийца с лондонским клубом истекает летом 2018 года.