РФС закрыл вопрос с извинениями Слуцкого до его приезда в Россию

Председатель комитета по этике РФС Павел Андреев отметил, что вопросы, касающиеся извинений бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого перед российскими футбольными судьями, закрыт до момента, когда специалист вернется в Россию.

Напомним, что 15 февраля Слуцкому рекомендовали принести публичные извинения за слова о судьях. Тренер в одной из телепередач заявил, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр».

«Вопрос по Слуцкому у нас закрыт до его приезда в Россию. Тогда будем рассматривать», – заявил Андреев.