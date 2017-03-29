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  • Гол Гризманна в ворота сборной Испании был отменен после подсказки видеоассистента

Гол Гризманна в ворота сборной Испании был отменен после подсказки видеоассистента

29 марта 2017, 01:15
5

Гол нападающего сборной Франции Антуана Гризманна в ворота Испании в товарищеском матче (0:2) был отменен после того, как главный арбитр Феликс Цвайер воспользовался подсказкой видеоассистента.

Изначально не было зафиксировано никакого нарушения правил в моменте на 48-й минуте встречи, когда форвард трехцветных поражал ворота «красной фурии». Однако Цвайер обратился к видеопомощнику, который четко показал, что Гризманн в момент передачи в штрафную площадь испанцев находился в положении вне игры.

В результате взятие ворот было аннулировано.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sports.ru
Товарищеские матчи Франция Испания Гризманн Антуан Цвайер Феликс
Комментарии (5)
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pegas1276
1490753745
я за видеоповторы, и не будет потом ни какого нытья, что засудили, просмотрели и поставили точку...
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yanedo
1490758082
молодцы
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bolela_16
1490760158
начало положено...
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Freaky
1490761570
Ну вот. А боялись, что видео повторы будут много времени занимать.
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maksspartak
1490762028
ну хоть заработал вечный двигатель ))) хоть меньше теперь ошибок будет
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