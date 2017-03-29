Гол Гризманна в ворота сборной Испании был отменен после подсказки видеоассистента

Гол нападающего сборной Франции Антуана Гризманна в ворота Испании в товарищеском матче (0:2) был отменен после того, как главный арбитр Феликс Цвайер воспользовался подсказкой видеоассистента.

Изначально не было зафиксировано никакого нарушения правил в моменте на 48-й минуте встречи, когда форвард трехцветных поражал ворота «красной фурии». Однако Цвайер обратился к видеопомощнику, который четко показал, что Гризманн в момент передачи в штрафную площадь испанцев находился в положении вне игры.

В результате взятие ворот было аннулировано.