Витсель отметил, что сборная Бельгии недовольна ничьей с Россией

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высказал недовольство ничейным результатом контрольного матча с Россией (3:3). По мнению игрока, непозволительно разбазаривать преимущество в два мяча.

«Мы разочарованы результатом, потому что, когда ведешь 3:1, необходимо удерживать преимущество. Мы не были достаточно сконцентрированы и собраны в концовке матча. Такого допускать нельзя. На последних минутах нам было непросто, соперник много прессинговал.

Я счастлив вновь быть в России. Это мой первый визит сюда, в мой второй дом, со времени отъезда в Китай», – сказал Витсель.

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