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  • Радимов уверен, что после матча с Бельгией некоторые игроки будут навсегда исключены из сборной России

Радимов уверен, что после матча с Бельгией некоторые игроки будут навсегда исключены из сборной России

28 марта 2017, 23:04
20

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что по итогам контрольного матча с Бельгией (3:3) для некоторых футболистов двери в национальную команду закроются раз и навсегда. Также он отметил, что «красные дьяволы» однозначно превосходят россиян в классе.

«Мы убедились, что бельгийцы точно выше нас классом. Но то, что сравняли счет в концовке, уже позитив. Плюс есть и другие полезные моменты от сегодняшнего матча: не буду называть фамилии, но уверен, что после сегодняшней встречи некоторые игроки будут исключены из списка сборной раз и навсегда. Дальше мы уже будем знать точно, с кем идти дальше. Теперь костяк сборной России должен сформироваться окончательно. Правда, эмоции не только положительные – в какой-то момент бельгийцы нас даже из штрафной не выпускали. Но с точки зрения результата – жизнь, кажется, налаживается. Болельщики после такой концовки повернутся к команде лицом», – сказал Радимов.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Радимов Владислав
Комментарии (20)
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lekseij2007
1490732303
Не повернутся.
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Torvald64
1490733258
Надеюсь, один из них Нойштедтер?
Для меня этот игрок вообще какая-то загадка. Как он умудряется, будучи защитником уровня ФНЛ (и то вопрос), обманывать на постоянной основе не последние клубы Германии и Турции, получая там не только контракты, но и место в основе?
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alp
1490733855
не. я пока к ним жопой постою
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vovan55
1490734057
ну прям "национальные герои", блин...
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Gullit 76
1490735197
Много болтать стал.
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GeorgeXIII
1490735524
все равно играть н е умеют
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firs04
1490735614
чувак с Немецкой фамилией точно должен играть в Монголии, так еще и доплачивать клубу
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Arsenal Tula LDPR
1490735808
Половину так точно
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Болельщик Реал Мадрида
1490762744
Нойштедера и Васина в первую очередь гнать!
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ijgjr
1490768207
Нет нет все кого приглашали в сборную все будут играть и не пременно все выходить на поле - ясно пень кого то отчислят -Америку открыл
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