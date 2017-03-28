Радимов уверен, что после матча с Бельгией некоторые игроки будут навсегда исключены из сборной России

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что по итогам контрольного матча с Бельгией (3:3) для некоторых футболистов двери в национальную команду закроются раз и навсегда. Также он отметил, что «красные дьяволы» однозначно превосходят россиян в классе.

«Мы убедились, что бельгийцы точно выше нас классом. Но то, что сравняли счет в концовке, уже позитив. Плюс есть и другие полезные моменты от сегодняшнего матча: не буду называть фамилии, но уверен, что после сегодняшней встречи некоторые игроки будут исключены из списка сборной раз и навсегда. Дальше мы уже будем знать точно, с кем идти дальше. Теперь костяк сборной России должен сформироваться окончательно. Правда, эмоции не только положительные – в какой-то момент бельгийцы нас даже из штрафной не выпускали. Но с точки зрения результата – жизнь, кажется, налаживается. Болельщики после такой концовки повернутся к команде лицом», – сказал Радимов.

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