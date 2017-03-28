Мартинес: «Не дело упускать победу, ведя в счете с разницей в два мяча»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил сожаление по поводу упущенной победы в контрольной встрече с Россией (3:3). По словам испанского специалиста, он испытал разочарование от последних минут поединка, в течение которых бельгийцы пропустили два гола.

«Стакан на половину полон или пуст? Мы приехали, чтобы провести хороший матч. Мы хотели кое-что посмотреть, и мы это сделали. Хотя, конечно, не дело вести в два мяча и потом терять победу. Последние минуты разочаровали. Нет смысла это скрывать. Так или иначе мы получили информацию, попробовали что-то новое.

Сборная России играет по схеме 3-5-2 уже какое-то время. Мы противостояли этому. Знаем теперь какие-то заклинания против этой расстановки. За 70 минут набрали хороший темп. 20 минут мы не смогли делать то, что должны были. В том числе потому что это товарищеский матч и атмосфера другая, когда производишь шесть замен. Тем не менее, мне хотелось посмотреть в деле как можно больше моих футболистов», – сказал Мартинес.

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