Широков: «Нам не должно застилать глаза то, что произошло в конце матча с Бельгией»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков проанализировал игру национальной команды в контрольном матче с Бельгией (3:3), отметив, что замены, произведенные главным тренером Станиславом Черчесовым, заметно повлияли на итоговый результат. При этом он отметил, что забитые россиянами два гола в последние 20 минут встречи не должны вводить в заблуждение.

«Позитивные сдвиги произошли после того, как были произведены замены. Вышедшие ребята очень здорово сыграли в атаке, что позволило нам сыграть счет. Отмечу Миранчука и Глушакова, который стабилизировал игру в середине. Это дало нам преимущество при развитии атак. Саша Головин хорошо вошел.

Замена Дзагоева? Дала о себе знать травма, которую он получи до встречи. Разрезающих передач было очень мало. В основном они появились после выхода Глушакова, но и Дзагоев успел несколько раз обострить. Пропущенные мячи? Это лучше разобрать тренеру. Два забили со стандарта… Думаю, ребята поработают над этим.

Нам не должно застилать глаза то, что произошло в конце. Здорово, что мы сумели отыграться, показав неплохую игру в последние 20 минут. Но нужно тщательно разобрать первые 70 минут и сделать выводы», – сказал Широков.

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